Muchos han tenido la oportunidad de poder mandar a enmarcar ya sea una foto, óleos o diplomas, a fin de proteger y realzar obras de arte mediante la selección de materiales como madera, pan de oro y otros. Pero quizá no han considerado el estilo y la decoración que debe llevar para una buena presentación.

En Piura encontramos al eximio enmarcador don Reynaldo Matías Vilela, quien hace gala de la marquetería con una calidad superior. Tiene una técnica de trabajar la madera, en cuya estructura forma diseños para retratos o pinturas hace más de 33 años.

Pero así como hay artistas plásticos que hacen a través del dibujo y la pintura grandes obras, don Reynaldo, llamado en Piura como “El Señor de los cuadros”, también se da el lujo de hacer bellos marcos y de paso promociona los cuadros de varios pintores.

RESPETADO

“ Mi trabajo en sí consiste en promocionar las obras de los artistas egresados de las diferentes Escuelas de Arte a nivel nacional, que llegan a mi taller para que le enmarque sus cuadros y me los dejan para hacer exhibición-venta . También hago marcos para personas que quieren resaltar alguna fotografía o estampas”, refirió.

Desde hace 33 años, la gente lo conoce y lo busca por la calidad del material. “ Recuerdo que cuando nos iniciamos fue duro. Los tres primeros meses sufrimos, pues no vendimos ni una pintura, a pesar de recorrerlas por las calles, pero Dios es grande y luego en un solo día vendimos varias ”, contó.

EN FAMILIA

Un soporte grande que tiene es su familia de quienes está muy agradecido. “Mi esposa Andrea Carrillo Garavito y mi hija Hatzel están imbuidas en el trabajo, son mis manos derechas que siempre están pendientes de lo que falta y atentas a ayudarme. Todos disfrutamos con la cartera de clientes que tenemos y que saben de la calidad que ofrecemos”, comentó.

Don Reynado dijo que siente orgullo de que los artistas no sólo de Piura, confían en él. “ Es una responsabilidad grande. Las pinturas tienen que llevar el mejor marco, presentarlas de la mejor manera. Uso casi siempre madera de cedro amargo, que es costosa, pero ideal para hacer un gran marco, al final satisfecho de haber entregado un trabajo de calidad, que es por lo que me busca el público" .

Matías Vilela contó también que hay personas que llegan a su local y preguntan por alguna pintura, “si no la encuentran, nos plasman la idea, luego llamamos al artista para que haga el trabajo, culminado éste, nos los trae y nosotros lo enmarcamos al pedido del cliente y se llevan una buena obra”.

Actualmente su taller está ubicado en la calle José Gálvez 151, en la Urb. Piura, pero alquila un local de exhibición-venta que está en la calle Arequipa 260 (Frente a la ex Cruz Roja). “Hemos sido errantes, comenzamos en calle Ica, luego pasamos a la Tacna y desde hace mucho tiempo en la Arequipa”, acotó.