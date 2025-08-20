El Ministerio de Cultura anunció el inicio de la Gira Cultura 2025, una iniciativa que descentraliza el acceso a las artes escénicas y acerca espectáculos de primer nivel a diversas regiones del Perú. Entre agosto y setiembre, Tacna, Junín, Madre de Dios, Iquitos y Cusco recibirán de manera gratuita presentaciones del Coro Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional de Niños y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario.

Fechas y ciudades de la gira

Tacna : El 20 y 21 de agosto, el Coro Nacional se presentará en la Catedral de Tacna y en el Auditorio Javier Ríos Lavagna de la Universidad Privada de Tacna , a las 7:00 p.m.

: El 20 y 21 de agosto, el Coro Nacional se presentará en la y en el , a las 7:00 p.m. Junín : El 23 de agosto, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario ofrecerá un concierto en el Colegio Nacional Emblemático Santa Isabel de Huancayo , junto a la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Junín .

: El 23 de agosto, la ofrecerá un concierto en el , junto a la . Madre de Dios : El 20 de septiembre, la Orquesta Sinfónica Nacional llegará al Coliseo de Puerto Maldonado .

: El 20 de septiembre, la llegará al . Iquitos : El 26 de septiembre, el Ballet Nacional se presentará en el Parque Zonal de Iquitos .

: El 26 de septiembre, el se presentará en el . Cusco: El 27 de septiembre, el Coro Nacional de Niños, junto a la Orquesta Sinfónica de Cusco, se presentará en la Catedral de Cusco y en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas.

Cada espectáculo contará con un repertorio especialmente seleccionado para cada ciudad, combinando piezas clásicas, contemporáneas y obras que conecten con las tradiciones locales.

Actividades complementarias

En el marco del Plan de Desarrollo de Públicos de los Elencos Nacionales, se realizarán clases maestras, ensayos abiertos y actividades educativas para familias, estudiantes y comunidades artísticas, con el objetivo de acercar a nuevos públicos a la experiencia cultural.

Cultura accesible para todos

La Gira Cultura 2025 forma parte de la Política Nacional de Cultura al 2030, que busca ampliar la participación ciudadana en las expresiones artísticas y fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad.

El ingreso a todas las presentaciones será libre, sujeto al aforo de cada espacio. La programación completa se encuentra disponible en las redes sociales de los elencos y en la página oficial del Ministerio de Cultura.