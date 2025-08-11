La Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico (RSBC), con más de 25 años de trayectoria formando a nuevas generaciones de bailarines y consolidando un legado en la escena dancística peruana e internacional, anunció la apertura de audiciones para su próxima producción escénica.

La convocatoria está dirigida a estudiantes avanzados y bailarines independientes, tanto nacionales como extranjeros. Las audiciones presenciales se llevarán a cabo desde el 30 de agosto en la sede de la escuela en Lima, y las inscripciones ya están disponibles a través de sus canales oficiales o vía correo electrónico a produccionesrsbc@gmail.com.

Para postulantes que no residan en Lima, se solicita el envío de un video de máximo tres minutos interpretando una variación de danza clásica, junto a un CV simple, al mismo correo.

El equipo docente de RSBC está integrado por ex bailarines y maestros del Ballet Nacional del Perú, Ballet Municipal de Lima y compañías internacionales, con sólida formación académica y experiencia profesional de alto nivel.

Fundada en 1999 por la maestra Rosie Schottland Bitterman —ex solista del Ballet del Teatro Municipal de Lima y licenciada en Ciencias de la Educación— la escuela ha destacado por producciones innovadoras como La Fille Mal Gardée en 2023, que marcó un hito en el país con escenografía y vestuario inéditos.

La nueva puesta en escena, cuyo título se revelará próximamente, cerrará el año con una gran presentación en uno de los teatros más importantes del Perú, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia artística y la formación integral de sus alumnos.