El espectáculo “Tres Veces Amor in NY”, una propuesta de teatro inmersivo creada en Perú, llegará por primera vez a Nueva York con cinco funciones programadas entre el 10 y el 12 de julio de 2026 en el Teatro LATEA, ubicado en Manhattan.

La producción es presentada por Inefable Theatre Company y VATE Producciones, bajo la dirección de Esmeralda Fern y con las actuaciones de los actores peruanos Fabi Vargas y Eduardo Alonso Rebatta, quienes interpretarán seis personajes a lo largo de tres historias independientes.

Tres historias sobre el amor y las relaciones

“Tres Veces Amor in NY” reúne tres obras breves que exploran distintas facetas de las relaciones de pareja mediante el humor y situaciones cotidianas.

Las historias que conforman el montaje son:

“La chica de los 15 minutos” , de Raúl McMillan y Beto Torres , plantea si un breve encuentro basta para descubrir si dos personas son compatibles.

, de y , plantea si un breve encuentro basta para descubrir si dos personas son compatibles. “El Juego” , escrita por Fabi Vargas , presenta a una pareja que enfrenta el temor de dar el siguiente paso en su relación.

, escrita por , presenta a una pareja que enfrenta el temor de dar el siguiente paso en su relación. “Cap d’Agde”, de Paris Herrera Madueño, muestra a un matrimonio que, tras 15 años juntos, decide experimentar nuevas formas de revitalizar su vida en pareja.

Cada pieza tiene una duración de entre 15 y 25 minutos y comparte un mismo escenario: la intimidad de un hogar, donde el público observa de cerca el desarrollo de las historias.

De Lima a Manhattan

El proyecto nació en Lima bajo la dirección de Sergio Paris y Esmeralda Fern, quienes estrenaron el formato el 14 de febrero de 2026 en un departamento real como parte de una experiencia de teatro inmersivo.

Según la producción, la propuesta obtuvo una favorable respuesta del público limeño por su formato cercano y el estilo interpretativo de los actores.

Ahora, el espectáculo se convierte en la primera producción de Inefable Theatre Company, compañía con sede en Nueva York, que busca establecer un puente cultural entre ambas ciudades llevando el mismo formato escénico al público estadounidense.

Funciones en español con subtítulos en inglés

La directora Esmeralda Fern destacó que el proyecto reúne a dramaturgos y artistas latinoamericanos, muchos de ellos residentes en distintos países, lo que demuestra el carácter internacional de la iniciativa.

Por su parte, la productora ejecutiva Fabi Vargas señaló que presentar la obra en el Teatro LATEA (Latin American Theater Experiment Associates) representa un paso importante para la difusión del teatro latino en Nueva York y el inicio de una nueva etapa para la compañía.

El espectáculo se presentará íntegramente en español y contará con subtítulos en inglés para facilitar el acceso a un público más amplio.

Entradas y funciones

Las funciones se realizarán:

Viernes 10 de julio: 8:00 p.m.

Sábado 11 de julio: 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Domingo 12 de julio: 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Las entradas tienen un costo general de 18 dólares y pueden adquirirse en la boletería del Teatro LATEA o mediante la plataforma Humanitix.