En el marco de estrategias de cooperación cultural, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, junto al Taller de Dibujo y Pintura VI, dirigido por Víctor Rivas Farroñay de la Universidad de Arte Ignacio Merino de Piura, presentan la exposición temporal “Cartografías de la expresividad del desnudo artístico”.

Este conjunto de obras pictóricas, de diferentes formatos y técnicas, fueron realizadas por los estudiantes Fabricio Burgos, Nadia Rojas, Carla Santiago Cano, Arisnel Guzmán, Nicolás Neyra, Fabrizio Paico, Karol Jibaja, Glory Vega y el maestro Víctor Rivas Farroñay.

EXPRESIÓN

La exhibición es un recorrido visual por las diferentes miradas que cada estudiante aporta sobre el cuerpo femenino. Desde estudios anatómico riguroso, hasta interpretaciones más expresivas, la muestra invita al espectador a reconocer el proceso de observación, comprensión y representación que se desarrolla en el taller.

“Hay mucho por aprender, pero el proceso es valioso pues traen lo mejor de su trabajo. Que sigan perseverando, sumando transiciones de luces y sombras ”, señaló Víctor Rivas, agradeció y mostró su cariño a los ex alumnos y pintores locales que los acompañaron.

En el acto protocolar, el Sub director de la Dirección de Cultura de Lambayeque, Martin Gómez Acosta, al dar la bienvenida, destacó el proceso de aprendizaje de los alumnos del VI ciclo de la ex ESAPIM. La muestra se expone en la Sala de exposición de la DDC Lambayeque, en Chiclayo, hasta el 4 de diciembre.