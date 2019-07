Eva Ayllón: "La música sana y cura el alma”

Síguenos en Facebook

Eva Ayllón se encuentra por estos días más entusiasmada que de costumbre. ¿La razón? Tras diez años de ausencia por conciertos en el extranjero, pasará Fiestas Patrias en su tierra y para ella eso es motivo de celebración. Además, realizará un recital en pleno 28 de julio, en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola. “Para ese día vamos a hacer un repertorio que todos conocen, pero también recordaremos temas que ya no se cantan. Voy a hacer un recorrido musical por todos los lugares del país en los que me han permitido que esté presente, hasta huaynitos voy a cantar. Quiero interpretar canciones que hablen del Perú porque es Fiestas Patrias, la fiesta de nuestro país”.

A propósito de estas fiestas, ¿cómo las recuerdas?

A mí de chica las Fiestas Patrias, como la Navidad, me gustaban porque siempre había zapatos y “chachá” nuevos. Teníamos la seguridad que en esas fechas nos comprarían algo. También había comida especial en casa; la costumbre de mi abuela era servirnos chocolate y panetón. Eso era en esas épocas en las que no trabajaba, porque luego, cuando ya lo hacía, era recorrer las peñas y cantar porque los pagos en esas fechas eran especiales.

¿Cuántas peñas recorrías y a qué hora terminabas de cantar?

Llegué a cantar en 8 peñas en una noche, empezando a las 10 y terminando a las 3:30 de la madrugada. Muchas veces, cuando nos dábamos cuenta ya era de día. Creo que de allí me quedó como costumbre dormir a esa hora y despertarme a las dos de la tarde.

Para poder soportar esa rutina tan fuerte había que asumir la carrera con responsabilidad y disciplina...

En los ochenta, yo tomé la decisión de apartarme de la bohemia, dejé de fumar, empecé a hacer ejercicio, comencé a cuidar mi dieta, ya tenía diagnosticado el hipertiroidismo y necesitaba controlarlo.

Contra todo lo que se puede pensar, las peñas, esos escenarios en los que se cantaba música criolla, en lugar de aumentar han desaparecido...

De las casi 20 que había, hoy quedan un par. Es triste esta realidad porque con esto se comprueba que no hay escenarios para que se desarrolle tanto talento joven que cultiva la música criolla. Se pide que la juventud tome como bandera nuestra música, pero no hay donde la practiquen.

Algo hay que hacer para que eso cambie...

A mí me fascinaría conducir un programa de televisión en el que se pueda interpretar música peruana de todos los géneros, ya me lo han propuesto, pero soy un poquito cobarde para eso. También hacen falta programas en vivo en la radio; cuánto luché por tenerlo, pero no se pudo. Cambiar esa realidad es una tarea en la que tendría que involucrarse mucha gente.

Hay temas en tu repertorio que no puedes dejar de cantar. “Mal paso” por ejemplo...

Si no lo canto, el público protesta, igual sucede con el popurrí de Los Kipus y el de Lucha Reyes. Pero he podido desligarme de otros temas poco a poco; por ejemplo, hace años que no canto “El tamalito”, también me he despegado de “Enamorado de mi país” y “Que somos amantes”, que no lo canto con frecuencia.

Los compositores entregan sus creaciones, los o las cantantes les ponen su estilo. El público es el que elige. Es así, ¿no?

Los temas solo pertenecen a sus creadores y todas las voces del Perú pueden cantarlas a su manera. No hay que decir que ella o él lo cantan mejor, cada quien pone lo mejor de sí. Yo el 28 estaré en el María Angola cantando un repertorio criollo. Deseo que no solamente yo tenga público, deseo que todos lo tengan, porque es el día en que la gente sale a buscar su música. Que todos sean felices, eso es lo que quiero.

Y hablando de deseos, ¿es verdad que querías ser doctora?

Llegué a vestir uniforme de auxiliar de enfermería. Pero nos llevaron en el último examen al Hospital Dos de Mayo a asistir un parto. Cuando vi eso, me desmayé, dije aquí acabó la carrera, me dedico a cantar. Colgué el uniforme y dejé mis jeringas a un costado.

Pero de una u otra forma, eres una doctora del alma. La música sana muchas veces...

Te cura cuando estás herido en el alma. A veces, una canción te hace pisar fondo para que reacciones y salgas a flote. Por eso, siempre agradezco a la música por haberme salvado.

Perfil

Eva Ayllón, cantante

Nació en Lima el 7 de febrero de 1956. Debutó profesionalmmente como integrante del trío Los Kipus. Al dejar la agrupación comenzó su carrera como solista.

Datos

Tiene 2 hijos: Carlos y Francisco, y dos nietos: Ian Alonso y Mía tiene la cantante.

En 1979 lanzó su primer disco titulado Esta noche con Sono Radio.