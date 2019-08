Eva Bracamonte:"No pude vivir un duelo silencioso como lo necesitaba”

Síguenos en Facebook

Su vida cambió el 15 de agosto del 2006, cuando vio a su madre sin vida junto a la puerta de su vivienda. Han pasado 13 años y en esa misma casa, que fue escenario de uno de los crímenes más recordados del país, Eva Bracamonte Fefer nos recibe para presentarnos su primer libro: Más allá del muro, en el que narra sus días dentro de un centro penitenciario, luego de ser acusada por la muerte de su progenitora, así como la lucha de los reclusos por sobrevivir a un mundo que muchos desconocen.

Mencionaste que no tenías pensado escribir un libro, ¿qué te hizo cambiar de idea?

En realidad, lo que no quería era escribir sobre mi vida o el caso de mi mamá y hasta ahora no quiero. Lo que sí me interesaba era escribir un libro con relatos sobre la cárcel. Y así fue.

Con 21 años dejaste tu rutina para afrontar un proceso penal...

Fue muy duro. En ese momento debí estar estudiando, teniendo mis primeras relaciones amorosas o saliendo con amigos, pero no fue así.

Escribías en servilletas o retazos de papel. Al unir toda la información, habrá sido como vivir de nuevo esos días...

He tenido que recordar cosas que yo había tratado de olvidar, por tratar de quedarme con lo más bonito de ese lugar, como las amistades.

Por eso, resaltas en el libro que fue más difícil salir que entrar a prisión...

Así fue. El proceso de entrar significó para mí seguridad. En esos días me sentía más segura adentro que afuera. Fue un refugio.

¿Un refugio para huir de los medios?

Claro. La muerte de mi madre fue tan expuesta que no pude vivir un duelo silencioso como lo necesitaba. Ver una portada con la foto de mi mamá en el suelo hizo que ese duelo dure más.

Luego de 13 años de aquel suceso, ¿ese duelo aún está perenne?

Hay cosas de las cuales uno nunca se recupera. Yo siento que la ausencia de mi mamá es algo que redescubro constantemente y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que me quede de vida. En cada etapa nueva me hace falta otra vez y en una forma diferente.

¿De dónde surge en ti esa fortaleza para afrontar este proceso?

De mi mamá. Ella es la persona más fuerte que he conocido y su fortaleza es mi lección de vida.

¿Esta experiencia te ha permitido perdonar a todas las personas que te juzgaron? No soy una persona que me cueste perdonar. Me siento limpia, sin problemas, ni rencores.

Señalas que “estar en prisión hace que te cuestiones mucho”. ¿Qué te cuestionabas a menudo?

El porqué la gente te empieza a reemplazar en su vida. Por ejemplo, si tu hija en vez de llamarte mamá a ti se lo dice a tu vecina, ¿deberías molestarte o agradecerle? Son pensamientos que no aparecen estando libre.

¿Cuál es el significado de “libertad” para Eva?

Aunque suene cliché, entendí que la libertad y la felicidad están dentro de uno.

"La idea de resocialización no existe y se ve a la cárcel como un almacén de personas”

¿Cómo es tu vida con 31 años?

Quiero generar un cambio. Como sociedad, necesitamos mirar a las cárceles, no por los presos sino por nosotros, porque cuando ellos salgan, igual vamos a tener que convivir todos juntos.

¿Sientes que las cárceles están abandonadas por el Estado?

No se puede resocializar a alguien que tiene hambre y frío. Siento que todas esas carencias hacen que la idea de resocialización no exista y se vea a la cárcel como un almacén de personas. Tengo amigas que han muerto porque nadie las llevó al doctor. ¿Cómo intentas que alguien cambie así? Solo generas que sientan rabia.

¿A raíz de esto surge la idea de tu voluntariado?

Sí, soy fiel creyente que el cambio se da desde el amor y el trabajo. Recaudo donaciones y las reparto en los penales.

¿Has visto un cambio en ellas con esta labor?

Te aseguro que los días en los que voy, las chicas están bien y nadie se pelea.

Con tantas cosas que has pasado, ¿cuál crees que es el sentido de la vida?

Siento que mi vida cobra sentido cuando estoy haciendo algo que no termina en mí. Escribir este libro y hacer voluntariado le da sentido a esos cuatro años de cárcel y a esos 12 años de juicio, generando un cambio positivo partiendo de lo que viví.

Perfil

Eva Bracamonte, escritora

En el 2013 abandona el Penal de Mujeres de Chorrillos y el 2015 fue declarada inocente de los cargos que se le imputaban (homicidio por lucro). Actualmente, vive en Barcelona, España.