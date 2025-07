El BRITÁNICO Cultural presenta la exposición “Visualmente Vinilos UK” en la galería de San Juan de Lurigancho, mostrando una selección de carátulas de discos de rock británico que marcaron un antes y un después en la música y el diseño gráfico.

La muestra, que va hasta el 9 de agosto, incluye portadas icónicas de The Beatles, Pink Floyd, David Bowie, The Rolling Stones y Sex Pistols, entre otras leyendas musicales, producidas entre 1969 y 1982. Una excepción notable es la inclusión de The Cars, banda estadounidense cuya portada fue diseñada por el artista peruano Alberto Vargas.

El curador Alberto Candia explicó que la exhibición invita a redescubrir estas portadas como piezas de arte visual, destacando cómo reflejan los movimientos culturales y estéticos de su tiempo y cómo su influencia sigue presente en la cultura mainstream.

“Varias de las carátulas expuestas tuvieron un impacto directo en la estética popular al introducir lenguajes visuales adoptados por la publicidad, la moda y los medios”, señala Candia.

Entre las piezas emblemáticas se destaca “Sgt. Pepper’s” de The Beatles, que transformó la forma de concebir un álbum al incluir narrativa visual y collage de íconos culturales, y “Sticky Fingers” de The Rolling Stones, que introdujo elementos táctiles al diseño, convirtiéndolo en una experiencia sensorial.

La muestra también permite reflexionar sobre el renacimiento del vinilo, que ha revalorizado estas portadas como piezas de colección y diseño atemporal, resaltando elementos como el color simbólico, tipografía disruptiva y la integración del cuerpo como mensaje visual.

Más información

Galería del BRITÁNICO San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531). Temporada: Hasta el 9 de agosto.

Con esta exposición, el BRITÁNICO Cultural consolida su apuesta por acercar al público limeño a las artes visuales, invitando a reflexionar sobre la historia cultural del rock británico y su vigencia en la industria musical y creativa contemporánea.