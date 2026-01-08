“Mi mamá me inventaba unos cuentos que al comienzo me los creía todos”, recuerda Fabiola Hablützel, licenciada en Economía y hoy escritora, cuando empezó a preguntar sobre su origen, al sospechar que era adoptada. Finalmente, años después, cuando tenía 47, casada y con dos hijos, su madre se lo confirmó; no era la hija biológica de aquellos padres que la amaban sin límite.

A partir de esa confesión, Fabiola sintió una necesidad vital de conocer sus orígenes biológicos como un proceso de búsqueda personal y no para encontrar un reemplazo de sus padres adoptivos, eso lo tenía claro.

“Me causaba mucha curiosidad saber dónde había estado mi primer año y 4 meses, ese hueco en mi historia para mí era fatal, ¿dónde estuve?, ¿en un orfanato? Todo eso podría haber marcado mi personalidad, mis miedos”, dice Fabiola que esa experiencia la contó en el libro “La hermana del medio” (Planeta), y en 2026 vuelve a retomar el tema con “Nos encontramos” (Planeta), que reúne cinco historias de adopción.

Muchos piensan que las personas adoptadas, al querer buscar a sus padres biológicos están traicionando el amor que le dieron los adoptivos. No solo lo ve así la gente de afuera, muchos de los adoptados lo han sentido, por eso, han esperado para hacer la búsqueda, luego de la muerte de sus papás. Yo la verdad no, tenía bien claro que no estaba buscando una nueva familia, no quería verme como un dibujo animado que se encuentra con su mamá biológica. Esa caricatura, no.

¿Lo más saludable es decir desde muy pequeño a un adoptado la verdad de su origen?

Siempre lo que le enseñes a un niño lo va a asumir con naturalidad. Si le dices desde el día uno tu historia es esta, de acuerdo a su edad, por supuesto, esos niños crecen sin ningún resentimiento.

Tus libros y tus cuentas en redes que hablan de la adopción, han puesto el tema sobre la mesa.

Es importante que se explique y que se hable con menos estigma del tema. Si la gente tomara la adopción como cualquier otro tipo de familia, el tema no sería tan complicado, porque todas las familias tenemos este tipo de parches. Tenemos un primo que fue criado más por la abuela que por la madre, o que el tío hizo el rol de padre, todas esas son formas de adopción también.

"Hay montones de adoptados inscritos con una partida de nacimiento que no es legal y eso se constituye en un atentado también a nuestra identidad", dice Fabiola Hablützel.

Mucha gente adoptada se acerca a ti para que le des una luz entre tanta oscuridad.

Me siento orgullosa, la verdad, y no orgullosa de mí, sino de todos los que tienen la valentía de acercarse y de decir, sí, esto faltaba y hay que hacer más. Todos los que son parte del grupo que hemos formado, quieren también compartir su historia y ayudar a otros que están en su misma situación. Eso es muy satisfactorio, siempre lo bueno que uno entrega en la vida, te regresa.

¿Cómo nace tu primer libro?

Yo iba contando en redes mi historia de búsqueda, como María la del barrio, por capítulos, Mis amigos en ese momento, me decían que debía escribir un libro con todo esto que relataba. Todo seguía aumentando respecto al descubrimiento de mi familia biológica, hasta que decidí escribir ‘La hermana del medio’, mi primer libro, todo para llegar a más gente que a la que estaba llegando a través de mi Facebook.

No imaginaste que el libro iba a tener tanta trascendencia que ahora tienes un segundo que cuenta historias de adopción.

La verdad que ha sido más que satisfactorio, y en este segundo libro había una necesidad de mostrar más historias. Hay montones de adoptados inscritos con una partida de nacimiento que no es legal. y esas cosas se constituyen en un atentado también a nuestra identidad. El derecho fundamental del niño es el derecho a conocer su identidad y no, nosotros no sabemos, ni estamos seguros de cuándo nacimos.

¿Qué le aconsejarías a una persona que siente que es adoptada y la familia no se lo ha dicho?

Primero, siempre la conversación con la familia es lo más importante y sobre todo desde el amor. Creo que si les das confianza a tus padres y la seguridad de que las cosas no tienen por qué cambiar en cuanto a la relación, uno puede llegar a explicar cuál es la necesidad de la búsqueda de identidad. La gente que te ama siempre te ama por encima de si te apoyan o no en una idea. En eso consiste el amor, ¿no es cierto?