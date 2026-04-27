“Feliz cumpleaños, doña Zoila”, la comedia escrita por Diego Salinas, regresa a los escenarios como homenaje a las madres durante mayo.

La obra se presentará del 7 al 30 de mayo de 2026 en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima, ubicado en Santiago de Surco.

Una historia familiar con humor y nostalgia

La puesta en escena sigue a doña Zoila, quien durante la celebración de su cumpleaños número 80 sospecha que su hija Carmen y su nieto Julián planean enviarla a un asilo.

Con la ayuda de su comadre Marta, la protagonista prepara una estrategia para impedir que su familia concrete sus planes.

Nuevo elenco y dirección renovada

La nueva temporada cuenta con Patricia Frayssinet, Laly Goyzueta, Amparo Brambilla, Diego Salinas, Daniel Cano y Rodrigo Tapia en el elenco.

La dirección está a cargo de Gina Yangali y Rodrigo Falla Brousset, quienes plantean una versión frontal, con juego de cuarta pared y nuevas dinámicas de comedia.

“La obra se situará en una casona gigante digna de una familia de clase media limeña”, señaló Yangali. La directora adelantó que habrá nuevos chistes, gags y canciones.

Funciones y entradas

“Feliz cumpleaños, doña Zoila” tendrá funciones de jueves a sábado, a las 8:30 p.m., en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

Las entradas están disponibles en preventa mediante Joinnus, con precios desde S/ 25. El recinto contará con estacionamiento gratuito sujeto a aforo.