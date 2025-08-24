Piura goza con la III Feria Turística APAVIT Piura 2025, con más de 60 stands y expositores de todo el Perú, además del país de Ecuador en el Parque Miguel Cortés, un espacio que reúne lo mejor del turismo, la cultura y la gastronomía con la feria Ah Komer, para seguir mostrando al mundo la riqueza de la región.

Este evento está enmarcado dentro del 493 aniversario de la fundación de Piura, donde destaca la promoción de la Ruta del Papa, una iniciativa liderada por Promperú que busca resaltar destinos turísticos y la participación de 8 regiones de la Macronorte, fortaleciendo la integración regional.

PUEDES VER: Ferias gastronómicas fueron un éxito por el aniversario de Piura

EXPOSITORES

La presencia internacional estará marcada por 14 destinos turísticos de Ecuador, creando una plataforma que une a Perú y su vecino del norte en una oferta diversa y atractiva para los visitantes.

Se espera la presencia de 30 mil visitantes, donde artesanas Catacaos, productores de Sechura, Ayabaca, Sullana, Huancabamba, entre otros. Además se puede gozar del festival gastronómico Ah Komer con lo mejor de nuestra cocina y tradición y activaciones en vivo, shows artísticos, conciertos y más

Se tuvo la presencia del artesano César Juárez, embajador cultural de la Marca Perú en la III Feria Turística, mientras lo más llamativo fue la participación desde la selva ecuatoriana, Zamora Chinchipe que llegó a la región Piura para enamorar paladares y su especialidad,las ancas de rana.