Fernando Luque: “Los personajes que he interpretado han estado casi mágicamente ligados a mi proceso personal”

Una vasta trayectoria teatral le permite a Fernando Luque reconocer hoy que, con el transcurso de los años, ha adquirido una experiencia que lo ha nutrido mucho y eso ha hecho que ame su profesión, el arte que hace. Actualmente, está bajo la dirección de la obra ‘El Goce Shakesperiano’, una majestuosa reunión de siete escenas de las obras del dramaturgo más importante de Occidente: William Shakespeare. La pieza teatral se presenta en el Teatro La Vaca Multicolor hasta el 26 de noviembre.

Comenzaste como actor y luego como director teatral, ¿es algo que siempre has querido hacer o surgió en el camino?

Desde que empecé a actuar me llamó la atención y no poco, la posibilidad de dirigir. Me encanta actuar, pero digamos, el rango y la posibilidad para expresarse está restringido por lo que comunica el personaje. Por más interesante y placentero que sea, hay cierta limitación. Como director, en la medida que estás mirando la obra desde afuera, tienes una visión más panorámica. Evidentemente el rol del director te da la posibilidad de decidir en temas más fundamentales y con eso también se te permite decir otras cosas que como actor no podrías. Así que siempre tuve ese interés.

¿Qué motivaciones tienen los jóvenes que quieren dedicarse a la actuación?

Hay todo tipo de estudiantes. Hay algunas personas que vienen un poco motivados por la gloria que creen que la actuación les puede dar, no es que me parezca mal, pero de alguna manera tiene que quedar claro que esa gloria es un falso brillo que rápidamente se agota. Hay una frase bonita de Jim Carrey que dice: “Ojalá todos pudieran ser famosos y exitosos para que se den cuenta que por ahí no es”. Cuando uno no ha tenido fama o reconocimiento anhela eso con mucha intensidad y luego cuando lo consigues te das cuenta que se ha agota rápido ese placer, y necesitas algo que te llene más. Hay otro tipo de estudiante que viene con una sensación de que en la actuación puede encontrar su vocación. Para mí está íntimamente relacionado en la posibilidad de tener un propósito en la vida. Sentir que el trabajo que haces aporta, que produce belleza, que le hace un servicio a la persona que lo ve, tanto como estético, espiritual y de entretener de manera correcta. Cuando alguien encuentra eso, me parece que es suficiente para sentir que el trabajo que se hace vale la pena.

¿Cómo nace tu pasión por el teatro clásico, sobre todo por Shakespeare?

Mi pasión por el teatro clásico nace cuando empiezo a leer a Shakespeare, también leo a Nietzsche desde muy chico, al inicio no lo entendía pero yo sentía que era como acercarse a estas catedrales góticas y magníficas, porque claro, no es que entiendas todo pero te impresiona por la magnificencia de la obra. Lo que uno siente al estar frente a estos textos clásicos es igual que presenciar un monumento. Conforme tratas de entenderlo y desentrañarlo, ese monumento te va revelando sus secretos y es un proceso maravilloso.

¿Qué tanto predomina la belleza física en la selección de un actor para una producción?

Me parece que el tema de la belleza física es un tema controversial. Hasta cierto punto es importante que uno tenga la capacidad de entrar al escenario y generar un deseo en el espectador, un deseo erótico también. Eso no significa que los cánones de belleza usuales y tradicionales, sean los únicos que generen deseo, creo que hay muchas personas que no encajan en los cánones pero tienen esta capacidad y carisma, es como que si su energía incendiara el escenario. Eso me parece muchísimo más valioso que tener una cara bonita. Pero obviamente, queramos luchar con eso o no, una cara bonita te ayuda y te va a abrir puertas en alguna medida. Hay una importancia pero definitivamente no es primordial, no depende de eso, es mucho más importante es la actitud, la pasión, la destreza y la técnica; que suplantan cualquier otra falta de atributos de belleza según los cánones.

¿Cómo fue la selección del elenco para ‘El Goce Shakesperiano’?

Todo el elenco es parte de los egresados del TAFFEL 2023. Desde hacía mucho tiempo, en el taller que dirijo, tiene constantes evaluaciones, entonces iba viendo quienes iban pasando y pensaba en el montaje profesional que íbamos a hacer. Ya me imaginaba los personajes que iban a interpretar los alumnos y así se fue armando.

¿Por qué decides incluir la música electrónica a este montaje?

Incluyo la música electrónica porque me parece que en los raves hay una energía dionisíaca de embriaguez, de pasión, romántica, de baila y desenfreno, que tiene una ligazón con Shakespeare muy importante. Me pareció esencial mezclarlos.

Cuando te proponen un personaje, ¿qué es lo que buscas que este tenga para aceptar interpretarlo?

Hasta ahora he tenido la suerte de recibir propuestas, en general, muy interesantes. Además, no solo interesante, si no que terminan de estar casi mágicamente ligados a un proceso personal que estoy viviendo. Los personajes que he interpretado hasta cierto punto, comparten algunas de las preguntas y reflexiones que me suelo hacer a menudo sobre la vida a través de los personajes.

A pocas semanas de las audiciones de tu taller de formación actoral, ¿qué característica indispensable buscas en tus alumnos?

A los alumnos que quieran entrar al TAFFEL espero rigor, pasión, disciplina, capacidad para el juego, espontaneidad, alegría de vivir, amor el teatro y posibilidad de crear obras maravillosas.

Cuéntanos sobre La Vaca Multicolor, ¿qué proyectos tienen para el próximo año?

El año que viene tenemos lo del TAFFEL, que va a ser bastante interesante e intenso. Queremos reponer varias de las obras que hemos hecho este año, nos gustaría reponer ‘El Goce Shakesperiano’ y ‘La Cantante Calva’, que también fue un proceso maravilloso. Tenemos otros proyectos que todavía no podemos hablar pero ya les iremos contando en su momento.

También vi que estrenarán ‘Antígona’, ¿de qué va esta puesta teatral?

Es una obra que está dirigiendo Andrea Alvarado, que es la productora general de ‘La Vaca Multicolor’ y está haciendo un Taller Montaje. Aún no he podido ver una pasada, pero he oído por ahí que está maravillosa. He visto el reel y está interesante, es otro de los proyectos que tenemos y se va a estrenar muy pronto. Así que atentos porque va a estar bien bacán.