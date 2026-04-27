El festival Bamba Jazz, una propuesta cultural que busca renovar la experiencia del jazz contemporáneo, se realizará el jueves 30 de abril en el Terapia Bar, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Jazz.

La actividad es organizada por Espacio Sonido y propone un recorrido artístico que incluye sesiones de escucha, recitales poéticos, conciertos y actividades participativas abiertas al público.

Un encuentro que mezcla música, poesía y experimentación

El festival iniciará con una sesión de escucha profunda que abordará distintas vertientes del jazz, bajo la curaduría musical de César Zevallos, director de Espacio Sonido.

Posteriormente, se realizará un recital poético basado en el libro Falso Jazz, del poeta peruano Fernando Waroto, cuya obra ha sido finalista en el Concurso de Poesía Experimental Jean Brossa (Cuba) y ganadora del Concurso Internacional de Poesía Erótica Isabel Vigo.

Además, se abrirá un espacio de micrófono libre para que asistentes compartan poemas, textos o creaciones espontáneas.

Conciertos y presentaciones artísticas completarán la jornada

La programación musical incluye presentaciones del proyecto experimental Confusión Nublada, así como sets de improvisación del dúo electrónico Audioespacial, el guitarrista Lofless, el músico Saxito y la rapera Almen.

Durante los intermedios, el comediante Gabriel Morales presentará un show de stand up, mientras que el cierre del evento contará con un after party a cargo del DJ Robert Villena, conocido artísticamente como Piso 16.

Asimismo, se exhibirá una muestra de fotografías callejeras realizadas por la artista Almen, quien también cuenta con más de una década de trayectoria en la escena del rap nacional.

Horarios y precios del festival

El encuentro cultural comenzará desde las 7:00 p.m. en el Centro de Lima.

Los organizadores han establecido distintos precios para el ingreso:

Early bird: S/ 10 (hasta el 24 de abril)

S/ 10 (hasta el 24 de abril) Preventa: S/ 20

S/ 20 Puerta: S/ 30

S/ 30 Promoción: 3x2 desde el 25 de abril

Las entradas pueden adquirirse mediante pagos digitales a través de Yape o Plin (907155715)