Desde su primera novela “Pasión y Traición. Los amores ocultos de Remedios de Encalada de San Martín” (Planeta 2011), hasta “Bastarda: Manuela Sáenz, amor y desmesura de Simón Bolivar”(Planeta 2022), la ruta literaria de la periodista y escritora argentina Florencia Canale la ha llevado por senderos en los que se ha encontrado con mujeres que la historia oficial no las tratado con justicia. Ambas, relacionadas con hombres importantes en el proceso de la independencia de países como Perú y Argentina, fueron protagonistas, al margen de sus maridos, de una vida intensa y nada gris.

¿A Manuela Sáenz y Remedios de Encalada de San Martín, que las diferenciaba?

Bueno, Remedios era hija de un comerciante importante del Río de la Plata, gente de la sociedad porteña. Manuela Sáenz era una hija ilegítima, y digamos la legitimidad de una contra de la ilegitimidad de la otra las diferencia, no porque yo quiera menoscabar a una, pero los hechos se presentan así.

¿Y en el siglo XIX eso pesaba?

Es así, en aquel entonces un hijo o hija ilegítima era una marca de nacimiento, era un estigma, la ilegítima tiene que demostrarse y demostrarle al mundo que es mucho más que esa ‘impureza’ que le toca. Esa lucha constante es lo que marca a Manuela Sáenz y eso Remedios no lo tiene, ni se le ocurre pensar en esas cuestiones.

Manuela Sáenz tuvo más influencia como líder.

Por supuesto, Manuela es una persona fundamental dentro del proceso independentista de América Latina, de América del Sur y la otra es una mujer que acompaña a su marido y punto.

¿Cómo ves tu primera novela “Pasión y Traición” a 10 años de su publicación?

Con la seguridad o el aplomo que tengo en haber encontrado mi patria, que es la novela histórica. Esa novela tiene tal vez la inocencia y la ingenuidad de la primera vez y esta última, ‘Bastarda’, no es que haya abandonado la ingenuidad, pero me parece que completa el círculo perfecto. Remedios de Escalada, una mujer ingenua e inocente, muerta tan joven y Manuela Sáenz que de ingenuidad no tuvo nada, me parece el círculo perfecto y no lo hice a propósito, te lo juro.

Mujeres apasionadas aparecen siempre en tus novelas, alguna vez dijiste que con las pasiones no hay final feliz; te comen vivo.

Es que las pasión no es el amor, el amor es un sentimiento medido, más tranquilo, pero cuando la pasión nos atraviesa y mete la cola es complejo, es una emoción más violenta, más urgente, más desmesurada. La pasión no nos deja pensar, cuando somos tomados por la pasión, esto es lo que le pasa, y no hablo solamente de lo amoroso.

¿Al tomar personajes reales para novelas históricas los lectores se dan cuenta que muchas veces la historia oficial no siempre fue grata con ellos.

Gracias a Dios que los historiadores e historiadoras están permanentemente a la busca de nuevos documentos, detalles renovados, datos reveladores que no dejan de alimentar y de revisar nuestro pasado.

Tu pasión es la novela histórica.

Me gusta zambullirme en esas aguas porque aparecen mis obsesiones, que son la historia y la pasión. Me parece que ir hacia el pasado, buscar ese origen, no mío, de todos, me calma un poco de las preguntas que yo me hago constantemente. Novelar la historia hace que tal vez no nos asuste tanto.

Todo eso exige un gran rigurosidad.

Y es que no es gente que yo traigo del futuro o del pasado, los protagonistas, mis personajes, han sido parte de nuestra historia, son nuestros cimientos y es una gran responsabilidad. Yo no puedo andar inventando y trucando actos o hechos en mi beneficio, eso de ninguna manera.

Florencia Canale

Escritora. Nació en Mar del Plata y estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Como periodista trabajó en diversas publicaciones hasta que escribe “Pasión y traición” , su primera novela que la acerca a personajes históricos.