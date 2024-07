Este dos de julio, el pionero aeroespacial y sabio multidisciplinario, el ilustre arequipeño Pedro Paulet Mostajo cumple 150 años de nacido.

Además de los múltiples homenajes que viene recibiendo, el domingo último, el Ministerio de Cultura ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación un libro escrito por él, “El Japón moderno y sus bases económicas”. “En ese libro, Paulet, con casi un siglo de anticipación, proponía que mirásemos ya no al Océano Atlántico, sino al Pacífico, como está ocurriendo hoy con la próxima inauguración del megapuerto de Chancay y la proyección del megapuerto de Corío. O sea, que su mirada era totalizadora, no solo al espacio, sino a la privilegiada ubicación geográfica del Perú y el provecho que permitiría lograr el tan ansiado desarrollo económico”, afirma el cineasta e investigador Álvaro Mejía, quien lleva 20 años investigando sobre la vida y la obra de nuestro sabio.





Pionero aeroespacial

“El 2004, descubrí la figura de Paulet como pionero aeroespacial y, como cineasta, me interesó hacer una película con su historia. El 2005, descubrí su posible vínculo con Julio Verne y presenté esa historia al Programa Ibermedia, de los gobiernos iberoamericanos, obteniendo una ayuda para la investigación. La investigación meticulosa, me llevó a embarcarme en un documental -verán cosas que nadie sabe ni ha dicho sobre Paulet-, el que estoy terminando gracias al auspicio de la Sociedad Minera Cerro Verde y de la Universidad Católica San Pablo. Este documental ya ha recibido el interés de algunos países para su exhibición. Luego, con la aparición de las plataformas de streaming, quizá ya no haga la película de ficción, sino una miniserie con un elenco internacional”.

Mejía cuenta que en su búsqueda, además del tema aeroespacial, exploró otras facetas del sabio y consiguió el libro “El Japón moderno y sus bases económicas”, del que Paulet apenas editó cien ejemplares, de los que, con el paso del tiempo, deben haber sobrevivido diez.

“En 1935, terminaba su periodo como cónsul en Yokohama cuando publicó ese libro, donde exponía sus estudios sobre la economía japonesa. Volvió al Perú a dirigir el recién creado Departamento Comercial de la Cancillería, trayendo los cien ejemplares que había impreso y que entregó a las cien personas más influyentes del país. Creía que el Perú podía convertirse en una potencia y el ejemplo a imitar era Japón, que se había industrializado en menos de cincuenta años pese a tener pocos recursos naturales. Él explicaba que siempre podían aparecer versiones sintéticas de los recursos naturales (fue lo que le pasó a Chile con el salitre que nos arrebató: Alemania creó el salitre sintético”). La clave estaba entonces en la transformación de estos -la industrialización, generando gran cantidad de puestos de trabajo bien remunerados-.”





Puerto de Chancay

Presentaba además el diseño de un megapuerto en El Callao, con características similares al de Chancay, hoy en construcción. Añadía un complejo industrial, señalando que las fábricas deberían estar próximas al puerto. Y proponía un tren sin transbordos con la ruta Callao-Cusco-La Paz-Buenos Aires para que el Perú pueda negociar por dos océanos y los productos del continente pasasen por nuestro país para embarcarse hacia Asia y viceversa. Idea similar a la de hoy con Brasil.

Además del puerto de Chancay, se proyecta el megapuerto de Corío, zona costera de Arequipa con las aguas de mayor profundidad en Sudamérica (podrían ingresar barcos de mayor capacidad), abriendo otra ruta directa hacia China y Asia en general. Corío podría unirse en un cluster portuario con los puertos de Matarani, Ilo y Miguel Grau. Este cluster estaría conectado, vía un tren ultramoderno, con Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Eso podría integrar al sur andino peruano en una dinámica de desarrollo económico inédita. Por ejemplo, Brasil, que quiere ser el mayor productor de alimentos del mundo, podría transportar por esa vía las cuantiosas toneladas de soja y maíz que quiere exportar hacia China.

Este año, se celebrará en el Perú la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). “Paulet, como pionero de las negociaciones en la Cuenca del Pacífico, debería ser la insignia del evento, ¿no?”, concluye Mejía.





