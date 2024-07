Randhy Balcázar, estratega en gestión comercial y marketing, nos presenta su primer libro “Cupido también vende” bajo el sello editorial Mesa Redonda, un manual en el que utiliza el concepto y analogía del amor para ayudar a emprendedores, pequeños y grandes negocios a potenciar sus ventas a través de la conexión humana.

“Decido escribir un libro para ayudar a los emprendedores desde el primer impacto. (...) Escribir algo que sea un idioma universal, algo que para todo el mundo sea importante y pueda conectar, y es ahí donde empiezo con el [tema del] amor que es el lenguaje universal y empiezo a hacer esta analogía sobre los cuatro primeros segundos que conoces a alguien”, explica Balcázar a Correo.

¿A qué haces referencia sobre los primeros segundos al conocer una persona?

Tu cerebro, según los estudios, en ocho segundos puede descifrar, cuando te presentan a alguien, si es confiable, si es atractivo, etc.

Lo mismo pasa a nivel comercial, cuando conoces a tu primer cliente tienes sólo ocho segundos para generar esta primera buena impresión. No hay segunda buena impresión.

¿Cómo vemos ello en “Cupido también vende”?

[El libro] narra una historia de marketing y ventas, pero con la analogía del amor. (...) Las personas odian que les vendan, pero aman comprar.

En toda historia de amor existe también el desamor...

Cuando tu cliente decide irse con la competencia se va por una simple razón: porque no lo abrazaste mucho, no le diste suficiente atención, no quisiste retenerlo, no hiciste más por hacer que se enamore más de ti. Lo mismo pasa en las relaciones, muchos casos de infidelidad se dan porque se resta importancia en la relación, se dejó de conectar, de abrazar, de hacer feliz a esta persona.

¿Cómo pueden utilizar los emprendedores las estrategias de marketing?

Es interesante que los emprendedores entiendan que la mejor forma de vender y tener muchos ingresos es hacer feliz al primer cliente que llegó a tu tienda. Primero [debe] tener una base de datos, nombre, correo, generar una relación. Por ejemplo, cuando la casera del mercado te da un tomate extra, te da de probar la fruta y vuelves, desde allí parte.

Las redes sociales también son importantes...

Tengo que estar en el mundo digital sino dejo de existir. La presencia de redes es estar en todas porque mi potencial o actual cliente está en redes sociales. Así como pagas tú alquiler físico de tu tienda, lo mismo tienes que pagar a tus redes sociales para que estés en un tráfico constante (…) Hoy en día ya no es una opción, es una necesidad.

¿Cómo es que cupido domina el arte de las ventas?

El amor domina el juego, el amor a tus familiares, pareja, mascota o hijos. Partiendo desde ahí, yo creo que la muestra más grande que tiene el ser humano es el amor (...) y lo demostramos con valores, respeto y educación. Es lo mismo que tengo que hacer con mi cliente. (...) Esto ha cambiado la forma de pensar de muchas empresas, ya no sólo importa el retorno de inversión que puede dar el cliente, sino que tan feliz lo estoy haciendo.

¿Es importante la educación financiera en los niños y jóvenes?

Definitivamente es importante también aprender sobre los tips para emprender, cómo marketeo mi producto, finanzas personales, manejo de deudas, etc. Si todos aprendiéramos desde niños cómo negociar y cómo empatizar a través de la técnica de negociación, el incremento del PBI y de los negocios serían otra cosa.

¿Por qué leer “Cupido también vende”?

Primero porque es un libro que te narra de manera fácil poderosas técnicas de ventas a través del amor. Y si soy una persona que no estoy enfocada en ventas, pero quiere retener o hacer feliz al amor de su vida también te va a conectar con una historia emocionante, pícara y seductora que te llevará a aprender algo nuevo y muy distinto a las demás, que es el arte de vender.





SOBRE EL AUTOR

Randhy Balcázar, especialista en ventas

Magister en dirección de empresas y marketing de la Universidad de La Rioja, Madrid. Es co-fundador del Centro Cultural Linaje Peruano. Actualmente, CEO de Monithor, su agencia de marketing.

12 años lleva como estratega comercial.

158 páginas tiene “Cupido también vende”.





