Una anécdota entre el divulgador científico Tomás Unger y el reconocido cuentista peruano Julio Ramón Ribeyro da inició a una atrapadora historia de cómo un joven periodista hereda de su tío, que había robado de un vecino, dos de los cuatro tomos de “La palabra del mudo” editados por Milla Batres. El texto se pone más interesante cuando el joven confiesa que está tramando un plan para apoderarse de los otros dos.

Con esta historia inicia “Un plan para secuestrar a Ribeyro” , relato que también le da el nombre al cuarto libro de cuentos del escritor peruano Arturo Valverde, quien detalla a Correo sobre su rigurosa técnica para producir sus textos y las historias de su nueva obra.

“Este libro de cuentos refleja, además de, la cultura viva de nuestra sociedad, cómo los lectores pueden sentirse identificados a través de mis cuentos, porque mis cuentos reflejan los rostros diversos de la ciudad”, comenta Arturo.

¿A qué personajes das vida entre líneas?

Por ejemplo, a los trabajadores de combi, los escolares, los sastres, las personas que quieren precipitarse y toman medidas desesperadas en las aguas del río Rímac. Todos ellos están retratados en estos cuentos.

¿A quiénes van dirigidos estos relatos?

Me he dado cuenta de que los lectores jóvenes conectan con mayor facilidad el mundo de mi imaginación con la realidad que ellos viven, con su sociedad , y bueno también todos los lectores que puedan verse reflejados en estas páginas.

¿Qué buscan los lectores en la actualidad?

Vivimos en tiempos en los cuales queremos una lectura ágil y queremos el mensaje directo, que nos comuniquen directamente de que se trata. Yo he tratado de que mis cuentos sean cuentos agiles.

La literatura cambia con el tiempo...

A lo largo de la historia ha ido cambiando la forma y la trama de presentar y contar una historia. [Particularmente] cuando escribo un cuento trato de retratar la vida y trato también de entenderla. Por eso, al final, los personajes revelan una parte que uno no se imagina de sí mismo, y eso es lo que yo busco.

¿Cómo es que buscas o encuentras a tus personajes?

Cuando voy por las calles, estoy convencido de que detrás de cada personaje o rostro de nuestra ciudad hay una historia por contar. En resumen, veo historias a cada paso, veo historias por todos lados.

¿Por qué inicias el libro con “Un plan para secuestrar a Ribeyro?

Inicio con este cuento porque Julio Ramón Ribeyro es uno de los escritores que ha influenciado bastante en mi narrativa, tanto como los autores clásicos como Antón Chéjov. Es un rendir homenaje a uno de nuestros mejores cuentitas.

¿Tienes una rutina para escribir?

Soy de los narradores y escritores que disponen horarios para su escritura y me gusta medir mi producción y no bajar de ella porque digamos es mi oficio, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, pero trato de llevar una especie de registro de cuantas palabras puedo producir en un día, en una semana, eso me gusta.

¿Esta rigurosidad te ha llevado a tener agilidad y sencillez al escribir?

A veces cuando se dice: ‘que manera tan sencilla tiene usted de escribir y de contar las cosas’, lo más sencillo es a veces lo más difícil, alcanzar la sencillez demanda mucho trabajo al escritor. El manejo del idioma demanda horas de horas de trabajo.

Para ello, también hay que leer mucho...

La lectura prima del ejemplo en la casa (...). Yo estoy convencido de que la lectura es una de las grandes soluciones frente a muchos problemas que aquejan a nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Latinoamérica tiene un enemigo en común y es la ignorancia de sus pueblos.

¿Por qué leer “Un plan para secuestrar a Ribeyro”?

Porque es un libro que refleja la cultura de colores y rostros diversos . En mis cuentos los lectores tienen la posibilidad de ingresar al mundo de lo fantástico y alzar la mirada descubrir las historias a su alrededor. Además, tiene una trama que los va a secuestrar.





SOBRE EL AUTOR

Arturo Valverde: Licenciado en Periodismo por la Universidad Bausate y Meza, es magister en Relaciones Internacionales y Comercio por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres.

14 años inició en la escritura con artículos periodísticos.

20 años tiene el autor escribiendo cuentos.

26 cuentos recopilados en este su cuarto libro.





