Temas como la autoconfianza, el poner límites, la procrastinación y el cómo gestionar nuestras emociones son abordados de forma lúdica y sencilla en “Terapia para llevar”, del sello editorial Montena de Penguin Random House , escrito por la psicóloga española Ana Pérez.

Con una presentación divertida, en el texto, también ilustrado por la joven autora, se presentan cien herramientas psicológicas para llevar mejor el día a día.

“Los temas que he elegido [en el libro] son temas que un joven necesita leer en algún momento en el que esté en su vida y necesita un cambio vital porque está pasando por una época difícil, porque no se conoce o no sabe bien qué quiere. Es un libro que va a ayudar mucho a la gente joven”, detalla Ana a Correo.

¿Cómo se te ocurrió hacer un libro menos teórico y más práctico?

Hay muchos libros de psicología, pero no tanto para gente joven. Entonces, escribí el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando tenía 19 años. La intención es llevar la psicología a la gente joven y, por lo tanto, hacer que se sientan identificados con las ilustraciones y el lenguaje sencillo.

¿Siempre tuviste muy en claro que querías estudiar Psicología?

No lo tuve claro en principio. Yo estudié farmacia durante un año y luego decidí cambiarme porque no me gustaba y es como que la Psicología me gustó mucho más con el tiempo.

Al iniciar el libro nos recibes con la frase “estás en un lugar seguro”, ¿Por qué se suele decir esto en terapia?

Decimos esta frase para que veas, en este caso del libro, que es un lugar donde tú puedas decir todo lo que piensas, vas a poder expresar todo lo que sientes sin que nadie te juzgue porque todo lo que sentimos y pensamos está bien. Nos hace pensar que si tienes un problema no pasa nada porque eres una persona igual de humana que otras y todo el mundo tiene problemas, aunque a veces tratemos de ocultarlo.

Hablas también de la importancia de poner límites....

Poner límites es el arte de la asertividad porque poniendo límites tenemos en cuenta nuestras necesidades, nuestras preferencias, pero también las necesidades del resto.

¿Por qué aún hay personas que se resisten a acudir a un psicólogo?

En los últimos años la psicología está muy de moda y es menos el tabú porque a raíz de la pandemia mucha gente se dio cuenta que necesitaba ir al psicólogo, pero referente a tu pregunta creo que es una cosa más de gente mayor, pues los jóvenes van más abiertamente al psicólogo, pero la gente mayor aún tiene creencias arraigadas de qué ir al psicólogo es porque estás loco.

¿Cuándo se puede ir al psicólogo?

Puedes ir al psicólogo simplemente para trabajar en ti y mejorar, porque es una parte de la psicología mejorar los hábitos de vida. No sólo vas al psicólogo porque tienes un trastorno o depresión.

Ya no es un tabú ir al psicólogo, ¿por qué se siguen viendo miles de casos de depresión?

A nivel privado hay muchos psicólogos, pero a nivel público no hay. La gente que mucho más problema tiene es la gente con menores recursos y esas personas no pueden acceder a un psicólogo o ayuda psicológica y acaban tomando fármacos, que en muchas ocasiones es necesario, pero en otras con terapia es más que suficiente. El problema final es estructural, el Gobierno debe hacer más en cuanto inversión en salud mental.

¿Qué herramientas son indispensables para mejorar psicológicamente día a día?

Al despertar o antes de acostarnos, por ejemplo, es importante hacer la tarea de escribir cosas por las que te sientes agradecido. A veces nos encontramos en un bucle de negatividad y escribir nos hace salir de ese bucle y también hace que pongamos el foco a tener en cuenta qué cosas buenas han pasado el día de hoy.

SOBRE LA AUTORA

Ana Pérez, psicóloga:

Decidió estudiar Psicología porque sintió la necesidad de conocer más su mente y la del resto de personas. El diseño gráfico es otra de sus pasiones, por ese emotivo creó la cuenta de Instagram @nacidramatica, donde comparte píldoras de psicología.

20 temas aborda la autora del texto Terapia para llevar.

23 años tiene la escritora nacida en Almansa.

100 herramientas psicológicas contiene el libro.

