La vergüenza, la falta de información y el temor de los padres para hablar con sus hijos sobre sexualidad ha motivado a la psicóloga y sexóloga Romina Castro a crear una guía para educar sexualmente y con responsabilidad sobre ciertos temas que en pleno siglo XXI aún son tabú en las familias.

“Y ahora, ¿Cómo se lo digo?” , es su última publicación bajo el sello editorial Grijalbo de Penguin Random House, en dónde de forma didáctica detalla con cifras y su experiencia personal cómo abordar temas sobre sexualidad desde un enfoque de salud sexual.

“[Muchas veces] cuando hablamos de sexualidad solo se limita al coito, al sexo (...), pero no te hablan del otro lado, de lo que implica lo que es sexualidad, que es poner tus límites, decir no, hacer respetar tu cuerpo y respetar el de los otros, todo eso es sexualidad”, detalla Romina a Correo.

¿Desde cuándo se les debe hablar a los niños sobre sexualidad?

Sexualidad se habla desde siempre. Desde los dos años podemos comenzar a educarlos sexualmente con el hecho de hablar de las partes de su cuerpo con el nombre correcto, hablar de la privacidad y el respeto.

En consulta, ¿son los papás o mamás a quiénes se les dificulta hablar del tema?

En realidad, a ambos. Sin embargo, papás y mamás deben estar familiarizados con estos temas, desde la menstruación, por ejemplo , el papá debe saber esta información y los niños también.

Los [padres] más difíciles para mí son los que son muy conservadores y los que todavía piensan que educarlos sobre sexualidad es incentivarlos a [tener sexo] cuando ese no es el enfoque porque cuánto tú más educas sobre sexualidad los haces más conscientes y los ayudas a que puedan tomar una mejor decisión sobre el momento adecuado.

En tu libro evidencias el incremento de embarazos adolescentes...

Sí, es algo que menciono en el libro. Te parecerá mentira, pero todos los días recibo mensajes de “hicimos algo con ropa ¿puedo salir embarazada?”. No tienen ni idea de cómo es que sucede la concepción desde lo más primario, no hay educación.

¿Estos mensajes los recibes de adolescentes?

Ni tanto, yo te hablo de 20 para arriba. Entonces imagínate que, si de esa edad no tienes clara esa información, entonces los adolescentes menos. Además, los padres de familia limitan la parte de sexualidad a solo a sexo, esperan a la edad correcta según ellos, pero no tiene en ni idea de lo que ya están haciendo [sus hijos]. Creo que los embarazos no deseados se dan porque cuando hablamos de sexualidad solo se limita al coito, al sexo, a la parte reproductiva y por eso se enfoca el tema desde el miedo.

¿Qué hace falta para abordar la sexualidad con normalidad?

Nos falta mucho, nos falta apoyo desde las instituciones educativas, ministerios, empezar a tomarle importancia a la educación sexual en escuelas para ver el tema con seriedad. Cómo es posible que en colegios pobres del país las niñas faltan al colegio porque no está equipado para la menstruación, porque no hay un tacho de basura o agua, con todo esto más la falta de información, estas niñas son buleadas.

En el texto también abordas cómo prevenir el abuso infantil...

Una de las grandes consecuencias de una falta de educación sexual a los niños es que pueden ser propensos a abuso sexual, porque un abusador entra a través del juego y es mucho más fácil capturar a un niño que no tiene idea qué partes de su cuerpo nadie debe tocar. [Además], hay que enseñarles cuál es la diferencia entre una sorpresa y un secreto, que los secretos no se deben guardar, no hay secretos y eso también lo digo en el libro.

¿Por qué debemos leer tu libro?

El libro es fácil, ilustrativo, yo hablo algunas experiencias personales, además, es natural e importante poner estos temas sobre la mesa porque lamentablemente las consecuencias son terribles y me parece injusto, para los niños, que tengan que sufrir [abusos] algo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de prevenir.

SOBRE LA AUTORA

Romina Castro: Psicóloga y sexóloga Estudió la carrera de Psicología en la UPC, y luego hizo un Máster en Salud Sexual y Sexologia CClínica en la UNED, en España.

Es creadora de contenido en su Instagram: @yacallateromina y Telocuento en YouTube.

50 mil seguidores en su podcast “Disculpen los ovarios”.

2018 publicó su primer libro sobre sexualidad.





