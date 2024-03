Gisella Giurfa es reconocida nacional e internacionalmente por hacer vibrar los escenarios cuando le está pegando a la batería como ella sola lo sabe hacer, olvidándose de todo y viviendo un momento único con lo que más le gusta en la vida: la música.

La peruana se inició en la percusión desde muy temprana edad. A los siete años recibió su primer cajón peruano, pero antes de ello ya hacía retumbar las ollas, cucharas y mesas por toda su casa. A lo largo de su carrera se convirtió en baterista de Kanaku y el Tigre, formó parte de la banda de GianMarco, actualmente es baterista de Diego Torres y trabaja con el productor Yadam González.

“Yo me sentía bien en los momentos que hacía música y nada más importaba en ese momento, podía ser que lo demás se estaba cayendo, pero yo estaba feliz. Así que dije yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Dedicarme a esto que me hace sentir feliz”, comenta Gisella a Correo.

¿Cómo fue tu formación en la música?

Mi formación realmente es una formación de música clásica, pero tuve la oportunidad también de estudiar con profesores privados que me enseñaban la otra cara de la moneda que es la música popular, lo que escuchaba de niña.

Hoy te dedicas a distintos géneros...

Me dedico a la música popular, pero en general la música te abre una ventana enorme al desarrollo como persona, a la disciplina, y sobre todo a entender que puedes confiar en tus habilidades.

¿El apoyo de tu familia influyó en tu crecimiento profesional?

Mucho. Mis papás son de la generación donde las artes no se consideraban una carrera respetable. Mi papá quería ser pianista y mamá quería ser bailarina profesional, entonces, ellos no tuvieron el apoyo de sus familias y decidieron que iban a apoyar a sus hijos en lo que quieran hacer.

¿Crees que el arte aún no se valora?

Es una realidad que sin arte no hay cultura y no tenemos una identidad, el arte es lo fundamental de cualquier nación, de cualquier pueblo. No sólo es lo que te mantiene vivo sino lo que te da un propósito. Creo que está cambiando, con el hecho de ver que cada vez hay músicos que son exitosos y pueden vivir de la música y traspasar fronteras (...), sí se puede.

¿Cómo es hacer música?

La música es una carrera con la que puedes vivir muy bien, pero no es una carrera a la ligera, es una carrera cuasi militar, tienes que tener mucha disciplina, estudiar mucho, prepararte y estar frecuentemente evolucionando.

¿Las oportunidades son las mismas para percusionistas mujeres y hombres?

No son las mismas. Yo creo que no es bueno victimizarse, pero sí es bueno ver la realidad, y cómo percusionista mujer en un medio donde mundialmente hay más hombres tenemos como está imagen de sexo débil o que no somos tan potentes (...). Hay menos credibilidad cuando alguien no te conoce que te contrate o confíe en ti, es más difícil.

¿Qué te ha tocado vivir?

En el mundo del cajón peruano he escuchado decir: “sí, ella le da muy bien, le da como hombre, toca el cajón como hombre” y [me pregunto] cómo es que [como mujer] tocas el cajón como hombre. Eso viene porque la sociedad aún no nos ha puesto a las mujeres en la igualdad que tanto pedimos (…)

Tienes una ONG para niñas y adolescentes...

Sí, tenemos una ONG junto a tres amigas más, esta ONG se llama Warmy Rock Camp y busca empoderar a las niñas y adolescentes a través de la música (...). No tenemos tanto apoyo como en otros países (…), pero lo hacemos porque creemos que es importante [pues] la música te da muchas herramientas, te desarrolla la disciplina, la autonomía. Son herramientas que te van a ayudar como persona en el área que te quieras desenvolver.

¿Cómo te sientes con la música?

La música nos salva, nos rescata (…) yo siento que la música es eso que no vemos, pero nos da vida como el aire. Uno sí puede vivir haciendo lo que ama, hay que prepararse, estudiar y vale la pena vivir persiguiendo un sueño que morir sin tener uno.





PERFIL DE LA ARTISTA

Gisella Giurfa: percusionista

Ha sido músico de sesión para distintos artistas y producciones tanto locales como internacionales. Es co-fundadora de la ONG Warmi Rock Camp Perú dirigida a niñas y adolescentes. Desde el 2019 es baterista del cantante Diego Torres.

13 años tenía al ingresar al Conservatorio Nacional de Lima.

18 años se mudó a Japón para estudiar Jazz.

2020 nominada a los Premios Grammy Latinos.





TE PUEDE INTERESAR

Flor Di Vento, escritora peruana: “Un escritor se tiene que hacer leyendo y escribiendo” (Entrevista)

Juan Carlos Orderique, periodista y conductor de televisión: “Tener un programa propio lo veía inalcanzable” (Entrevista)

Alejandro Legaspi, cineasta y productor: “A 40 años de su estreno, ‘Gregorio’ me sigue sorprendiendo” (Entrevista)

Oriana Cicconi presenta ‘Vida después de la muerte’ en el Teatro Julieta: “Lo más valioso que me dejó mi madre fue su sabiduría” (VIDEO)