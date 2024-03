“A 40 años de su estreno, Gregorio sigue sorprendiendo a propios y ajenos. Realmente, yo soy el más sorprendido de todos”, dice un orgulloso Alejandro Legaspi, director de la cinta peruana que ha regresado a las salas locales en versión restaurada para ser vista por las nuevas generaciones.

¿Por qué crees que ‘Gregorio’ es una película que ha envejecido bien? A veces veo películas que me han gustado después de muchos años y digo, envejeció mal. Yo he visto a “Gregorio” más allá de la técnica de la remasterización y la película sigue interesante. La pregunta, por qué, yo creo que hay muchos factores, uno de ellos es que Lima, que ha cambiado muchísimo como ciudad en estos 40 años, ese cambio fue producido por los “Gregorios”. Yo siempre digo, los emprendedores actuales son hijos y nietos de los “Gregorios”, entonces cualquiera que quiera saber un poco cómo ha sido su padre, de dónde viene, pues viene de allí, de “Gregorio”.

Además de esa lectura, la película se deja ver porque tiene todos los ingredientes que debe tener un buen guion. Es atractiva porque hay elementos que son universales y que permite que el público disfrute con los niños protagonistas y su inocencia, tampoco puede faltar el villano y se muestra una realidad que conocemos. Simplemente es una película que te va a gustar, que la puedes disfrutar al margen de todas otras lecturas que puedas encontrar.

A pesar de las dictadura de las salas, de las funciones que las ponen en horarios terribles, la gente ha ido a verla. Sí, la gente está yendo a pesar de lo que dices, a pesar de que no tenemos dinero, a pesar de que no tenemos propaganda, no hay ni un solo afiche, no tenemos dinero para un lanzamiento como se acostumbra, se hace de todo a través del boca a boca, o de las redes.

Director de "Gregorio" satisfecho de la acogida del reestreno de la cinta.

A 40 años del estreno de la película, ¿hacer cine en el Perú, sigue siendo difícil? Mucha gente asume que lo digital abarató todo.

Es más fácil, en la medida en que, yo me acuerdo cuando filmamos Gregorio, teníamos que rodar uno a uno, dos a uno, tres a uno, cuando había que repetir una toma, tres o cuatro veces, era como cortarse las venas. Ahora tú puedes repetir las veces que quieras. Hay una cierta facilidad para ver el resultado al día siguiente. Nosotros teníamos que mandar el negativo a Europa, esperar que volviera 15 días y recién allí te darías cuenta si lo que habías hecho, estaba bien o más o menos.

Una labor casi heroica... Sí, además sufrías, te dolía la barriga, estabas angustiadísimo. Sin embargo, sigue siendo caro filmar, hay cosas que se mantienen, el costo de los actores, la cantidad de personal, no es fácil hacer películas si quieres que te queden bien. Claro, puedes hacer películas baratas y rápidas, pero si quieres tener un cierto nivel, sigue siendo costoso, de ahí que la mayoría de o muchas de las películas, requieren del apoyo del Estado o de instituciones.

Aún en estos tiempos siempre está la eterna polémica del cine comercial versus del cine de autor, ¿vale la pena seguir con esa confrontación? Yo pienso que no solamente en el Perú, sino en todos los países hay todo tipo de cine, cine para entretener, cine para hacerte pensar, cine para emocionarte, es decir, el cine envuelve todo eso. Qué es lo que te gusta, no sé, pero lo que te gusta tiene que haber en el mercado. A mí me pasa, hoy no quiero ver una película pesada, sino algo divertido, algo ligero, así soy y así es la mayoría de la gente. Por lo tanto, yo creo que el mercado debe ofrecerte todo eso, y no hay que pelearse.

Y la diversidad también contribuye a que se vaya creando una industria ¿No?

Claro. Hoy se filma mucho y yo estoy encantado de ello. Si me preguntas si me gusta, bueno, unas películas sí me gustan, otras no me interesan, otras si me interesan, unas no las voy a ver, otras si las voy a ver con mucho entusiasmo. Yo creo que eso debe de tener siempre el cine, una gama, un abanico de películas que tú puedas elegir.

¿Y una “Juliana” remasterizada seguirá pronto el mismo camino de Gregorio?

Sí, bueno, eso uno nunca lo sabe, y debe surgir así, que la película quede bien, que aparezca un distribuidor que quiera probar y lanzarla nuevamente, porque fue una película muy exitosa en su momento. Ojalá eso suceda.