Un giro de sorpresa, angustia, miedo, terror y perversión envuelven las historias de “Un maldito infierno y otras crónicas”, primer libro del escritor y también periodista Oscar Paz Campuzano, que pretende con cada uno de sus relatos mostrarnos el lado más oscuro del Perú.

“(...) no vamos a cambiar la realidad, pero sí podemos revelarla y contarla, y el periodismo me da ese motor para revelarme. Las crónicas que cuento en este libro son una forma de rebeldía frente a lo que veo y he visto y no me gusta de este país”, detalla el cronista que estará como invitado en la Feria Internacional del Libro de Arequipa para presentar “Un maldito infierno y otras crónicas”, bajo el sello editorial InfoLectura.

¿Cómo hacer que la crónica sea un artefacto de la emoción?

Te diría que para que eso se consiga, lo fundamental es que el cronista sienta. El cronista debe ser un ser absolutamente sensible, en varias entrevistas no pude contener las lágrimas y ese sentimiento lo intenté trasladar a la hora de escribir. Muchas veces escribí en catarsis, escribí conmovido y creo que esa esencia del cronista y esas sensaciones son fundamentales para que la crónica sea un artefacto de la emoción.

¿Por qué iniciaste el libro definiendo que es la crónica?

Personalmente creo que los profesionales de algo tenemos que reflexionar sobre nuestras cuestiones. No me es suficiente quedarme solo con la práctica de algo, creo que teorizar, reflexionar, interiorizar cómo funcionan las cosas es natural en el ser humano y quien no lo hace ha renunciado a su humanidad.

¿Para ti qué es la crónica?

(...) Desde mi punto de vista creo que desde donde se funda la crónica es la emoción. Por ello, en el prólogo digo que la crónica es un artefacto de la emoción.

Tienes un estilo distinto: impactas, relatas y das tu punto de vista...

A mí me interesaba que la crónica se convierta en lo que dijo Gabriel García Márquez: “en una especie de cuento, pero real”, y para lograr eso lo que necesitaba era conseguir una historia que impacte. Y es muy difícil porque a veces la realidad no te da los argumentos para que la historia te impacte, para que la historia se convierta en una suerte de cuento, y ese fue el reto.

¿El periodismo te ayudó en ello?

En gran medida este libro surge desde mi trabajo como periodista, desde mi vocación.(...) El periodismo me ha dado este viaje de descubrimiento a la realidad, este viaje de aproximarme a las realidades, a la tragedia del Perú, a este lado oscuro, perverso y olvidado que tiene el Perú.

¿Tus crónicas son un reclamo a situaciones que continúan pasando?

Es cierto que la crónica no solo se puede sostener en la opinión y en la observación de una realidad para cuestionarla, sino que, en el fondo debe sostenerse en una historia potente, que genere cuestiones sensoriales desde la historia. No basta con contar temas bonitos o hablar de asuntos interesantes, sino que la crónica debe, y lo hace porque se nutre de la realidad, hablar de temas que nos interesan a todos. Y si nos interesan a todos es porque nos incumbe a todos.

¿Crees que la crónica es una forma de hacer más rentable al periodismo?

En el buen sentido, creo que es un camino más y cómo cualquier negocio en la vida el arte también se convierte en un negocio. (...) la crónica llega y le hace sentir cosas a la gente, te hace pensar sobre la realidad más cercana o lejana que puede existir.

SOBRE EL AUTOR

Oscar Paz Campuzano, escritor: En la actualidad es codirector del portal Sobre el Rastro. Fue corresponsal de la agencia Andina, del Diario El Peruano y publicó sus primeras crónicas en la revista Variedades. Envíos del libro a nivel nacional a través del 986306107.

05 historias reales se narran en el libro.

2006 se inició en el periodismo y laboró diez años en El Comercio.

2010 inició con el libro en venta en la librería El Virrey.

