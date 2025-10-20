La Alianza Francesa de Lima invita al público a participar en “En busca de la luz”, un recorrido fotográfico y visita guiada dirigida por el artista Álvaro Acosta, en el marco de la exposición Fototeca Comunitaria Francoperuana. La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, desde las 10:00 a.m., y busca fomentar la creación colectiva y la experimentación comunitaria a través de la fotografía.

El evento iniciará en la Alianza Francesa de Miraflores, donde los asistentes realizarán una breve clase titulada “Fotogramas”, en la que crearán una composición colectiva con negativos impresos en acetato. Durante el trayecto hacia la sede de La Molina, esta pieza será expuesta a la luz solar y, al llegar, revelada e incorporada a la exposición como parte de la muestra.

El recorrido culminará con una visita guiada junto al artista en la sede de La Molina, donde los participantes podrán conocer más sobre los procesos detrás de la Fototeca Comunitaria Francoperuana.

10:00 a.m. | Reunión en Alianza Francesa de Miraflores (composición del fotograma).

11:00 a.m. | Traslado a La Molina con exposición a la luz.

12:00 p.m. | Revelado e integración a la muestra + visita guiada con el artista.

1:15 p.m. | Retorno al punto de inicio.

La actividad es gratuita y cuenta con 10 cupos. Las inscripciones están disponibles en el siguiente enlace: https://forms.gle/YXv5D3461kgsuiUS8.

Consultas: l.silva@alianzafrancesa.org.pe.

La propuesta invita a redescubrir la fotografía como territorio de encuentro y creación colectiva, donde la luz, la comunidad y el arte se entrelazan en una experiencia participativa única.