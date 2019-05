Franco Cabrera: "Me gusta la comedia que busca denunciar algo”

Síguenos en Facebook

Creció viendo Pataclaún y no descansó hasta llevar orgulloso esa misma nariz roja. También es amante del baile y creyente de la energía que emana el universo.

El actor y conductor de televisión Franco Cabrera alista los vestuarios coloridos para volver al escenario con el divertido espectáculo ¡Oh por Dios!, una obra hilarante y atrevida que narra la historia de tres actores (Guillermo Castañeda, Manuel Gold y él), quienes relatan pasajes bíblicos con referencias a la actualidad.

¿Cuándo fue tu primer contacto con el escenario?

La primera vez que me paré en uno fue en el colegio. Una profesora me pidió que reemplazara al príncipe de La Cenicienta. Esa experiencia fue muy emocionante para mi familia, a pesar de que solo tenía que hacer tres cosas en escena (risas). Desde ahí me gustaron los aplausos y que el público se emocionara.

¿Qué es lo que más te gusta de la comedia?

Cuando busca denunciar algo y por ende suma a la sociedad.

¿Tienes algún referente en la comedia?

Sí, claro: Guillermo Francella, Will Smith y Eugenio Derbez. Por ejemplo, el humor de Eugenio me parece muy inteligente.

¿De quién heredas esa personalidad divertida?

Es una cuestión de vocación que descubrí desde muy chico. No siento que lo haya heredado de alguien, por más que en mi familia hayan artistas.

"El amor te encuentra y, para que funcione, te tiene que ver feliz, despreocupado y seguro de ti mismo”

¿Cuándo es el mejor momento para crear un personaje?

Es cuando estás atravesando por una situación complicada, ya que, a pesar de que sea engorrosa o difícil de aceptar, si le miras el lado positivo, tienes material para un unipersonal, show e interpretación.

¿Consideras que las herramientas del clown te han ayudado en la conducción?

Por supuesto. No solo me ha ayudado para la conducción, sino también para la actuación, para la vida y la formación en general de mi personalidad.

¿Estaba en tus planes conducir un programa deportivo?

Sí, no fue algo que me cayó de sorpresa. Hice casting para varios programas y, cuando ya estaba seguro en uno, me dijeron para postular a Al ángulo. Tuve la voluntad de hacerlo bien y salió así.

¿Existe algo que te moleste? Que la prensa no me llame por mi nombre y me diga el “tal de tal” o el “ex de tal”, ese tipo de cosas (risas). También me fastidia la corrupción; me molesta que los políticos crean que tienen mayor poder sobre nosotros.

¿Evitas exteriorizar esos sentimientos en las redes sociales?

Muchas veces pongo 70 caracteres en Twitter, pero después borro, para no contaminar a mis seguidores y no contaminarme a mí mismo.

Eres un personaje público que ha mantenido su vida privada fuera de las pantallas, ¿ha sido complicado conservar esta posición?

Sí, pero no imposible. Sí es factible dividir el ámbito íntimo, el privado y el público. Yo trato de ser conservador con mis cosas. No me gusta compartir si tengo una pareja o no, prefiero compartir mis presentaciones o las cosas que hago profesionalmente.

Cuando las mujeres llegan a los 30 surgen comentarios referentes a la maternidad y el matrimonio. ¿En los hombres ocurre lo mismo?

Yo creo que sí. En mi caso, ahorita no estoy pensando en tener una relación de pareja y mucho menos en tener un hijo. Casarme nunca ha sido mi sueño. Siento que puedo ser feliz estando soltero o con una persona a mi lado.

Franco, ¿el amor llega o se busca?

Para mí, el amor te encuentra y, para que funcione, te tiene que ver feliz, despreocupado y seguro de ti mismo. Si ese amor tiene las mismas cualidades, entonces funciona.

¿Qué novedades trae ¡Oh por Dios!?

Nosotros siempre ponemos referencias de la actualidad. Y ahora con todos los políticos que han entrado a prisión vamos a tener mucho material. Es parte de la realidad y no podemos ser ajeno a ello.

La obra aborda las dudas existenciales, ¿cuáles son las tuyas?

Me encantaría saber si mi trabajo le está sumando a alguien en el mundo, en el país o en mi ciudad.

Perfil

Franco Cabrera, comediante y conductor

En 2014 participó en el film F-27, dirigida por Willy Combe. En 2009 interpretó al “Chacal” en la telenovela Graffiti, producida por Michel Gómez.

Otros datos

En el 2015 participó en el reality de baile El gran show, que conduce Gisela Valcárcel.

En el 2012 condujo el programa juvenil Listos ya, que se emitía por Latina.