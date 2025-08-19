Este sábado 25 de octubre a las 8:00 p.m., Lima vivirá un espectáculo sin precedentes con Ghibli en Concierto: La magia del anime y los videojuegos, un show sinfónico que promete transportar al público a los universos más entrañables del Studio Ghibli. El evento se realizará en el Auditorio del Colegio San Agustín (Av. Javier Prado Este 980, San Isidro) y las entradas ya están disponibles en Tickemaster.

La producción contará con más de 50 músicos en escena, quienes interpretarán las inolvidables bandas sonoras de clásicos como Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Castillo en el Cielo, La Tumba de las Luciérnagas, La Colina de las Amapolas, El Recuerdo de Marnie, Earwig y la Bruja y ¿Cómo Vives?, entre muchas más.

Uno de los momentos más esperados será la participación del actor de doblaje mexicano Alan Velásquez, recordado por dar voz a Haku en El Viaje de Chihiro, cinta ganadora del Óscar. Él asumirá el rol de narrador, guiando a los asistentes por las emociones y relatos que acompañan cada pieza musical.

Para elevar la experiencia, el concierto estará acompañado de proyecciones en pantalla LED con escenas icónicas de las películas, generando una atmósfera inmersiva que encantará tanto a los fanáticos del anime como a los amantes de la música clásica.

Un legado animado que inspira generaciones

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, el Studio Ghibli se ha consolidado como uno de los referentes más importantes de la animación mundial. Sus películas han obtenido reconocimientos como el Óscar, el Oso de Oro y el Globo de Oro. Su más reciente obra, El Chico y la Garza (2023), ganó el Óscar a Mejor Película de Animación, reafirmando la vigencia y trascendencia de su arte.

📅 Fecha: sábado 25 de octubre – 8:00 p.m.📍 Lugar: Auditorio del Colegio San Agustín, Av. Javier Prado Este 980, San Isidro.🎫 Entradas: Disponibles en Tickemaster.