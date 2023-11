El extraordinario rescate de los libros prohibidos durante los regímenes en Chile y Argentina” es un documental que los testimonios de personas que llegaron a hacer lo inimaginable ´para salvar de la destrucción los libros perseguidos por las dictaduras militares en ambos países en los años 70 y que hoy se dedican a recuperar los y darles una nueva vida.

¿Por qué esa obsesión de los gobiernos dictatoriales de prohibir libros?

Cuando las dictaduras toman el poder, tratan de establecer un deber ser dentro de la población que están controlando y lo hacen de distintas maneras; y lo que pasa con las dictaduras del Cono Sur de los años 70, es que hay una lucha contra el marxismo y sobre todo en Chile, buscan establecer un Chile sin marxismo, sin izquierda y tratan de borrar de la faz de la tierra todo lo que intentó hacer Salvador Allende. Pero no es solo una ideología, es una manera de ser; y los libros son una fuente de todas estas ideas, lo que leemos nos define de cómo pensamos. Mientras que en Argentina querían establecer una manera de ser, la familia, los valores, la iglesia católica, etc. Era implantar modelos hegemónicos de cómo debían ser los argentinos y para eso debía desaparecer los libros que dijeran lo contrario.

No sólo desaparecer los libros, sino prohibirlos, ¿Cuán subversivo puede ser un libro?

Desde que Gutemberg inventó el libro en Alemania es subversivo, es la manera de cómo cambia la civilización a partir de la existencia del libro. El libro tiene el poder de democratizar el conocimiento, el poder leer una novela de Vargas Llosa y conocer el Perú o lo que hizo Allende en Chile, tirar once millones de libros gratis para que todos pudieran leer con la editorial Quimantú, incluso libros para niños y novelas de bolsillo. El libro es un objeto demasiado poderoso y puede cambiar las cosas.

El referente histórico es la quema de libros en la Alemania nazi, ¿crees que las dictaduras de Chile y Argentina quisieron copiar ese modelo?

El acto de la quema de libros es simbólico y es violento, cuando es intencional, es para mandar un mensaje del poder que se está ejerciendo sobre el exterminio. Y como dice uno de los personajes del documental, los militares estaban orgullosos de extirpar esa ideología y lo hacen a través de la quema de libros. No es que se copie el modelo, es la forma que tienen de hacerlo; yo creo que los soldados chilenos no eran conscientes de que lo que estaban haciendo era igual a lo que hicieron los nazis. Ellos querían generar miedo, terror.

¿Por qué tenemos ese apego por lo libros?

Porque es lo que hace la diferencia con cualquier persona incluso; hay una conexión de cómo las palabras forman a las personas y eso es muy difícil de romper, sobre todo en las personas que les gusta leer. Los libros son objetos insustituibles, porque podemos perder un teléfono y sabemos que podemos comprar otro, pero si se nos pierde un libro es desconsolador.

¿Qué sentiste cuando encontraste la historia de los libros escondidos en Chile y Argentina?

Yo soy un lector y cuando alguien te dice que tuvo que enterrar libros porque los iban a matar o desaparecer, pues se me aparece una historia gigante. Y pensé, cómo hago para decir que eso es un horror cuando tienes miles de personas desaparecidas o torturados en el otro lado; y ese fue el desafío de tener que contar esta historia que es también una historia y es parte de la barbarie. Entonces ese fue el ejercicio periodístico de cómo contar esta historia en la que van apareciendo más casos y detrás hay dolor, y eso convenció a los editores para hacer el documental.

Estamos escuchando decir que los libros van a desaparecer.

No, eso no va a pasar. El Kindle que dijeron que eso haría desaparecer los libros no lo ha logrado, porque el libro sigue siendo muy poderoso y no podrá ser reemplazado por una pantalla. Hay estadísticas que indican que el Kindle no ha derrotado al libro físico. Y no va a desaparecer porque los siguen prohibiendo, persiguiendo; la lucha de los republicanos en Estados Unidos es prohibir los libros.

¿Es verdad que en algunos estados de Estados Unidos se están prohibidos de Harry Potter?

Eso y más, prohíben libros que tienen que ver con género o con libros sobre las comunidades LGTBI, sobre religión, simplemente por la idea de que pueden influenciar lo que ellos llaman la “idolología de género” y eso es ridículo. La lectura forma criterios, pero no genera ideologías.