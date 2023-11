La bióloga colombiana Brigitte Baptiste, estuvo presente en el Hay Festival 2023 haciendo un importante análisis sobre el cambio climático y la contaminación, así como el futuro que le espera a la raza humana, si es que no se corrigen varios errores. Aquí la entrevista.

¿Por qué un sector de los políticos de la extrema derecha, se niegan a aceptar que hay un calentamiento global?

Yo creo que es por la transición a un mundo sin combustibles fósiles y los patrones de vida y de consumo, y por otro lado, porque es muy desfavorable a sus propios intereses y a lo que representa la industria de los combustibles o los plásticos, que es básicamente lo que afecta a su economía.

¿Es un problema económico?

Así es, entonces tratan de retrasar al máximo la toma de decisiones porque hay mucha incertidumbre y también porque no hay un mecanismo de gobernanza de transición al cambio en la que se pueda confiar; entonces todos se refugian en el pasado. Hay unos más cínicos que otros, indudablemente.

¿Hacia dónde nos lleva este negacionismo y cuánto hace la ciencia para contrarrestar esta corriente?

La ciencia hace mucho, pero habla mal, explica mal, en el sentido en que los científicos, en el que me incluyo, no sabemos comunicar bien con la gente y con las empresas. De hecho las universidades están hecha para discutir entre científicos y tomadores de decisiones y es bien difícil que los científicos se pongan en los zapatos de la gente y viceversa. El político vive decisiones muy de corto plazo, electorales o de intereses partidarios. Todo eso hace que sea más complicado de llegar a acuerdos sobre los costos de la transición, ¿Quién va a pagar los costos de la transición a los combustibles renovables? ¿Cómo me va a ir a mí?, etc.

Mientras tanto ¿La población está entre ese negacionismo y una comunidad científica que no explica bien?

El problema está en que estamos en dos escenarios complejos, por un lado ya sabemos lo que está pasando a nivel global, pero cuando se trata de país por país, o de región por región, es mucho más difícil evidenciar los riesgos concretos, en qué momento se van a ir presentando por lo difícil que resulta predecir, entonces esa incertidumbre hace que la toma de decisiones que tiene un lapso de 20 o 30 años, va a darse y allí cada segundo cuenta. Es una paradoja muy propia del comportamiento humano de no darse cuenta que ya no hay marcha atrás.

¿El cambio climático es cíclico?

Sí, hay unos ciclos importantes que tienen que ver con las glaciaciones cada 50 mil años, pero que no son relevantes a la escala humana, nosotros existimos como sociedad humana gracias a la estabilización del clima; pero ese ciclo ya llega al pico del calentamiento, incrementado por el 30 y 40 % del CO2 adicional que hay en la atmósfera y que proviene de la quema de combustibles fósiles; y entonces ahí es donde se rompe el ciclo, porque nunca hubo una especie que produzca CO2 en la escala en que nosotros lo hacemos. Yo sí creo que la crisis climática es culpa nuestra.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, que nos hemos quedado con el concepto este que defender el medio ambiente es reciclar?

Creo que hay mucho por hacer, pero creo que tiene más que ver con la decisión política que con las prácticas cotidianas. El reclamo hacia los líderes, hacia los partidos o gremios, es muy importante para que se tomen en serio el tema de la adaptación, sobre todo en América Latina, que no hemos sido responsables de esta crisis, sino los países industrializados consumidores de petróleo. Entonces a nosotros nos corresponde en cómo nos vamos a adaptar de aquí al 2050, a los eventos climáticos extremos y a ser creativos en ese sentido.