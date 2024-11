Julio Ernesto Granda, Gran Maestro Internacional y orgullo arequipeño, deslumbró con su presencia en el Hay Festival 2024, al tener una partida simultánea con 10 jugadores, desde los 6 años de edad hasta un adulto. Granda calificó que este deporte ciencia podría instaurarse como curso en las instituciones educativas y en la vida a fin de obtener ventajas.

Desde la plaza San Francisco, Cercado, Julio Granda, destacado ajedrecista peruano, nacido en Camaná, sostuvo que este deporte está creciendo a nivel local y nacional, debido a los talentos que sobresalen en cada campeonato. Si bien, la economía juega un rol muy importante, consideró que la difusión y la perseverancia ayuda mucho más.

“El ajedrez implica pensamiento lógico, respeto al rival, es entretenido que podría contribuir en la sociedad. En cuanto al nivel en Arequipa, está pasando por un buen momento porque cada vez se reconocen más virtudes, más colegios lo adoptan como actividad complementaria, incluso algunos como curso, porque ven los beneficios”, remarcó.

Con más de 1,500 años de historia documentada, agregó que el juego no solo entretiene, sino que despierta inquietudes. Al obtener resultados en el Perú, es considerado como una actividad que no requiere mayor inversión y que puede contribuir en los jóvenes de la actualidad, considerando los vicios.

Empezó con el ajedrez a los 5 años de edad y considera que el nivel en este deporte ha sido superado, por lo que el aprendizaje es constante. Este deporte, además de ser entretenido, permitió a Julio Ernesto Granda viajar por más de 40 países, conocer y compartir conocimiento con grandes ajedrecistas, además de apoyar a sus compatriotas.

Hoy en día, se dedica a la enseñanza particular, sin dejar de lado las novedades de esta disciplina. No obstante, su única preocupación es que el ajedrez siga potenciando sus virtudes. “Aquellos muchachos que están destacando, no se rindan, que si no pueden viajar, que se esfuercen por su cuenta, tenemos el internet, tenemos al campeón del mundo que nos puede ayudar en cualquier momento. Lo importante es desarrollar un nivel importante, competitivo y mantener ese entusiasmo por mejorar, es la clave para no perderse en el camino”, resaltó.





