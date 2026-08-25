Herbert Corimanya, actor: “‘Ipacankure’ me sorprende por su vigencia, por su poesía” (VIDEO)

Escrita hace varias décadas y reconocida con una Mención Honrosa del Premio Casa de las Américas en 1969, Ipacankure vuelve a demostrar que los temas de la dramaturgia peruana pueden mantener su vigencia con el paso del tiempo.

Para Herbert Corimanya, quien integra el elenco, uno de los principales atractivos de la obra está precisamente en la fuerza de sus preguntas sobre la identidad y la pertenencia. “Creo que involucra a todas esas etnias, esas razas y esa mezcla de identidad”, señaló al referirse al encuentro entre lo urbano, lo mestizo y lo afroperuano presente en la propuesta.

El actor también destacó la vigencia del texto de César Vega Herrera y consideró que su potencia permanece en la manera en que aborda la identidad, la migración y la amistad.

“Creo que tenemos buenas obras de teatro. Creo que tenemos una buena dramaturgia. Y así como Ipacankure, hay otras obras que están rezagadas y esperando a ser montadas”, sostuvo.

En esa línea, también resaltó la necesidad de asumir con responsabilidad los proyectos teatrales que llegan a escena y lamentó que la falta de espacios limite las oportunidades para desarrollar propuestas con el tiempo y las condiciones que merecen.

La puesta en escena busca acercar esta obra a nuevos públicos bajo la dirección de Alberto Ísola. Corimanya resaltó el trabajo realizado junto a su compañero Alaín Salinas y al equipo creativo.

El actor espera que Ipacankure pueda continuar su recorrido después de agosto, llegar a otras ciudades del país y participar en festivales nacionales e internacionales.

“La idea es festivalearla, hacer que se conozca en el interior del país, pero también afuera, en otros festivales, porque me parece que tiene mucho de nuestra identidad”, afirmó.

Tras esta temporada, Herbert Corimanya continuará con otros proyectos teatrales. El actor adelantó que en octubre estrenará una nueva propuesta relacionada con Barrunto, además de continuar con su trabajo de enseñanza en la Biblioteca Pública de Lima y el Laboratorio de Monólogos Teatrales.

Una obra sobre identidad y amistad

Ipacankure presenta a dos personajes que conviven en medio de la precariedad y cuyas historias permiten explorar la relación con las raíces, la memoria y los afectos. Corimanya invitó al público a acercarse a la propuesta y destacó que se trata de una experiencia teatral centrada en la relación entre ambos personajes.

La temporada se desarrolla en el Teatro Ricardo Roca Rey, ubicado en Jr. Ica 323, Cercado de Lima. Las funciones son los viernes y sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas están disponibles a través de Joinnus y también se pueden realizar reservas e informes mediante WhatsApp al 903 196 582.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA