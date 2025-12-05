Miguel Ángel Velit, un artista que respira, vive y se identifica con su proceso de creación, en el que explora con gran profundidad hasta convertir su obra en algo propia y auténtica, retorna a Piura después de 25 años, para presentar su obra “Epicentro Lima-Piura 2025”.

Hoy a partir de las 7:00 p.m. en el Museo Vicús, presentará una muestra con temática pop urbana y además un video bajo la curaduría de Juan Peralta. En la misma línea, exhibirá 20 cuadros y 20 dibujos para fomentar la sensibilidad en el arte a la región piurana.

DESTACADO

El artista plástico y profesor de arte es un referente contemporáneo peruano, con exposiciones en diversos países y esculturas monumentales en más de 70 espacios públicos alrededor del mundo.

Es un profesional en el arte plástico, reconocido por trabajar en escultura, pintura e instalaciones con clara inclinación hacia el metal. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes Gráficas de La Plata, Argentina.

Cabe destacar que ha recibido importantes galardones en Alemania, Argentina y Perú, además de distinciones especiales en China.

Sus esculturas están presentes en parques y vías de más de 16 ciudades del mundo, como Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Lituania, México, Perú, Polonia, Rusia y Vietnam.