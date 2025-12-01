En el Palacio de las Artes en la ciudad de Medellín en Colombia, se lleva a cabo la exposición “Sin Fronteras”, que presenta la Asociación Cultural Nair y Nap y que reúne a 17 artistas provenientes de Piura, Trujillo, Arequipa, así como de Colombia y Argentina, conformando un diálogo plural que trasciende límites geográficos y estéticos.

En esta muestra convergen miradas y lenguajes visuales de Piura, en donde participa la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, que ofrece al público colombiano una panorámica rica y diversa del arte contemporáneo peruano.

PARTICIPANTES

Destacan Ivonne Lima, Victoria Avalos, Marlene de la Cruz, Paul Zegarra, Jaime Marín, Sandra Alonso, Joao Aponte, Caleb Hernández, “Salmo”, “Kayo”, Kateerine MW.

Además, Hugo Maza, José Cahuana, Jhonathan Arrunátegui, Juan Pozo, Bernardo Macalupú, Edgard Benites, cuyas obras reflejan un profundo diálogo con la identidad, la memoria, el territorio y la sensibilidad humana.