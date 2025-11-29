Una mañana llena de talento y creatividad se vivió en el colegio Carlota Ramos de Santolaya, donde estudiantes de primaria y secundaria presentaron el proyecto “Armonía en movimiento y color”.

Los alumnos protagonizaron un destacado espectáculo artístico que reunió danza, música y expresiones visuales, mostrando disciplina, integración y compromiso con las artes.

Guiados por sus docentes Vanessa Quiroz, Celia Hidalgo, Anthony Quiroga, Katy Labán, Frida Guarnizo y Nathaly Medrano, fue una jornada llena de expresión, ritmo, creatividad y mucha pasión por el arte, la cultura y el increíble potencial de los alumnos.

PURO ARTE

“ El proyecto consiste en crear un ambiente de arte que cobra vida en las aulas. Ellos exponen sus obras de pintura o muestran su talento a través del canto y las danzas. Es algo mágico reconocer su creatividad y descubrir que dentro de ellos hay buenos artista s”, dijo la docente Celia Hidalgo Ramírez.

Asimismo indicó que “la motivación artística en la escuela los hace sentir orgullosos de ver sus trabajos expuestos y crean una experiencia colectiva, talento que más tarde servirá para ser grandes artistas”.