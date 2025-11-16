Con la finalidad de fomentar en los estudiantes piuranos el compromiso con la conservación de la biodiversidad, promoviendo la conciencia ecológica, la creatividad y el conocimiento científico sobre las especies amenazadas del Perú, se realizará el I Concurso de elaboración de maquetas con materiales reciclables.

Este evento es organizado por el Consejo Regional del Colegio de Biólogos de Piura y se realizará el sábado 22 en la Pinacoteca Municipal y está dirigido a los estudiantes del nivel primario y secundario de manera grupal (3 a 6 alumnos) con materiales reciclables y ecológicos.

PARTICIPANTES

Participarán las II.EE. Santa Rosa, Proyecto Winners, Manuel Odría, San José de Tarbes, Prime Scholl, Luis Alberto Sánchez, San Juan Bautista, Terela y Niño Jesús de Praga. Además Javier Pérez de Cuéllar (Huancabamba), San Vicente de Paúl (Sechura), entre otros.

Según indicó la decana, Deysi Chávez Araujo, este evento es organizado por el 78 aniversario del biólogo peruano, fecha en la que rendimos homenaje a todas y todos los profesionales dedicados a estudiar, comprender y proteger la vida en todas sus formas.

“Ser biólogo es servir a la vida con pasión y ciencia. Cada hallazgo, cada muestra, cada dato que analizamos es una contribución al futuro sostenible del Perú ”, señaló la decana del Consejo Regional II Piura.

Habrá también conferencias especializadas, Misa por el aniversario, izamiento del Pabellón Nacional, inauguración de la Galería de Past Decanos y Sesión Solemne, donde se entregará reconocimiento y presentes a biólogos colegiados, culminando con un almuerzo de confraternidad en el Miraflores Country Club.