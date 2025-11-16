Albricias para la Orquestina Municipal de la oficina de OMAPED Piura que, tras una lucha constante por consolidar este gran proyecto para las personas con discapacidad, ha logrado obtener el primer puesto en el Premio Regional Inclusivo otorgado por el Gobierno Regional de Piura.

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) de Piura ha conseguido establecer un proyecto artístico y de gran impacto en la región con personas que han demostrado el inmenso potencial de superación.

PUEDES VER: Los Morunos darán concierto en Piura en una noche de boleros y nostalgia

COMUNICACIÓN

Cabe resaltar que desde el mes de marzo, la OMAPED ha implementado de manera continúa un ciclo de talleres de terapia de música, diseñada para mejorar el bienestar integral de las personas con discapacidad, enfocándose en potenciar la motricidad, la comunicación, la cognición y la autoestima.

Los 40 integrantes de la Orquestina Municipal, dirigidos por el profesor Darwin López Chira, dedican su tiempo al ensayo, preparando presentaciones que llevan un potente mensaje de inclusión social a toda la región.

La Orquestina ha realizado diversas y emotivas presentaciones en varias localidades, incluyendo distritos de Amotape, Suyo, El Faique y Paita, entre otros.

En cada escenario, los jóvenes músicos han demostrado su pasión, talento y capacidad de superación, promoviendo la igualdad de oportunidades y desafiando prejuicios, utilizando la música como una herramienta de expresión y empoderamiento, demostrando con hechos que la discapacidad no limita las habilidades ni el potencial artístico de una persona.

MIRA ESTO: Piura: Con arte y cultura Tambogrande celebra su aniversario

EL ESFUERZO

El logro conseguido a nivel regional inclusivo no solo es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de la Orquestina, sino que también resalta el compromiso de la comuna piurana con la creación de espacios que garanticen una verdadera integración social y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad.

Ellos preparan emotivos conciertos navideños para esta temporada donde las voces y melodías de estos artistas cantarán en Navidad.