“Los Morunos”, el trío de melódicos más importante del Perú, estarán brindando un concierto en Piura para reencontrarse con sus fans y marcar un antes y un después de una historia cargada de mucha música.

Ellos se presentarán el martes 18 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, en una noche mágica e inolvidable, con las voces que han marcado generaciones con el bolero y la música romántica, sus éxitos cantados con mucha pasión, ritmo y sentimiento que solo ellos saben entregar.

EVOCACIÓN

Los piuranos evocan a Los Morunos formado en 1958 por Manuel Ortiz, su actual director, en compañía de Manuel Miyashiro y Guillermo Vargas. Ha cambiado varias veces de miembros, pero siempre con el misma carisma y las canciones que interpretan y enaltecen a la mujer, se “roban” el cariño del público.

Ellos tienen una trayectoria impecable, con sus canciones de siempre y boleros nuevos, haciendo también música bailable para las preferencias.

“Los Morunos” es un trío original de Lima que difunde el bolero desde la década de los años 60, aunque sus éxitos se dieron indiscutiblemente en los 80 y 90 cuando lo integraban Manuel Ortiz (primera voz), Luis Silva (primera guitarra, tercera voz) y Modesto Pastor (segunda guitarra, segunda voz), siendo “Motivos” el disco que obtuvo mayor volumen de ventas.

ÉXITOS

Este trío musical fueron ganadores del Festival de Trujillo con el bolero “Yo Volveré”. Además, impusieron “Adelante”, “Egoísta”, “Cien Puñales”, “Mi perdición”, “Osito de felpa”, “Yo quiero penetrar en ti”, “Apaga la Tele”, “Yo solo quise querer” y muchas más.

Viajan en el año 2000 a Estados Unidos y Europa (España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza y Suecia).

En 2006 fueron distinguidos y homenajeados por la Fundación del Artista Colombiano en “El Festival de Los Mejores Tríos”, donde compartieron escenario con más de 20 tríos provenientes de todo Colombia.