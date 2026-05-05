El ICPNA presenta la exposición “Alberto Guzmán (1927–2017). Obra gráfica, dibujo y escultura”, una muestra que revisa la trayectoria de uno de los artistas peruanos más influyentes del siglo XX.

La exhibición se realiza en el Museo del Grabado ICPNA y reúne una selección representativa de su producción en distintos formatos, con ingreso libre para el público.

Un referente del arte moderno peruano

El artista Alberto Guzmán se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y obtuvo el Premio Nacional de Escultura en 1958, consolidando tempranamente su carrera.

En 1961 se trasladó a París gracias a una beca de posgrado, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística, manteniendo un vínculo constante con las raíces culturales del Perú.

Innovación en escultura y lenguaje abstracto

Guzmán fue uno de los principales exponentes en trasladar los lenguajes abstractos al campo de la escultura en el Perú.

Sus obras, especialmente desde la década de 1960, destacan por el uso de formas geométricas intervenidas —como esferas fragmentadas— y por el contraste de materiales y texturas.

Estas propuestas le permitieron construir una identidad propia dentro del arte moderno, con presencia en espacios públicos de América del Sur y Europa.

Curaduría y actividades paralelas

La exposición cuenta con la curaduría de Luis Eduardo Wuffarden, quien propone una lectura integral de la obra del artista a través de distintas etapas y formatos.

Como parte de la programación, el jueves 14 de mayo a las 7:00 p.m. se presentará el libro Alberto Guzmán. Escultura y obra en papel, con la participación de Sofía Pachas Maceda, Álvaro Roca-Rey, el propio Wuffarden y Mario Magrovejo.

Acceso y fechas de la muestra

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de mayo de 2026 en la sede del museo ubicada en la avenida Javier Prado Este 4625, en el distrito de La Molina.

El ingreso es gratuito, lo que facilita el acceso a una propuesta que pone en valor el legado de uno de los fundadores de la modernidad artística en el Perú.