Una nueva generación de creadores del sur peruano irrumpe en el circuito artístico limeño con el II Salón de Arte Joven Arequipa, inaugurado este martes 6 de agosto en Más Arte Galería. La exposición, abierta hasta el 30 de agosto con ingreso libre, presenta obras de 14 jóvenes artistas visuales que exploran diversos lenguajes, técnicas y temáticas con miradas frescas, reflexivas y profundamente ligadas a su contexto.

Organizado por Más Arte Galería y bajo la curaduría del artista Hernán Sosa, el proyecto busca descentralizar la escena artística nacional y dar protagonismo a voces emergentes de las regiones. Los expositores —egresados en los últimos cuatro años de las principales escuelas de arte de Arequipa— ofrecen un mapa generacional que transita del realismo a la experimentación contemporánea.

Los artistas participantes son: Fernando Peña, Lury Maoj, Alina Tm., Andre Daza, Yure Rodriguez, Shantal Dávalos, Milagros Quispe, Sheyla Qantu, Arnold Colque, Jose Carlos Bernedo, Janise Pinto, Sofía Carrasco, César Brisset Zamata e Ignacio Rafael. Sus obras abarcan formatos como óleo, acrílico, dibujo, pastel, escultura e instalación en papel, y revelan búsquedas personales atravesadas por la geografía y la realidad social de la región.

“El volumen de información que enfrentan las nuevas generaciones puede ser abrumador. El reto está en filtrar, encontrar una voz propia y mantener una búsqueda honesta. Esta muestra refleja ese proceso con obras que no solo dialogan entre sí, sino también con el espectador”, señalan los organizadores.

El II Salón de Arte Joven Arequipa representa para muchos de estos artistas su primera experiencia expositiva en Lima, una oportunidad crucial para impulsar sus trayectorias. Para el público, es una ocasión única para descubrir el talento que se está gestando más allá de la capital.

Más Arte Galería se encuentra en Calle Mariano Odicio 282, Miraflores (a dos cuadras de la estación Ricardo Palma del Metropolitano) y abre de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m., y sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Desde su fundación en 2015, ha sido plataforma para numerosos artistas del interior y mantiene su compromiso con una visión inclusiva del arte contemporáneo peruano.