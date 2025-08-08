Más de diez murales de las tradiciones, personajes y cultura fueron inaugurados, dando inicio a las actividades por el 105 aniversario de reivindicación política de Castilla, que organiza la municipalidad distrital.

El perímetro del mercado de abastos luce diferente desde ahora, tras la inauguración de los murales artísticos que expresan el arte de sus descendientes que pintaron las tradiciones e identidad del distrito.

Ahí están retratados, los hombres del campo, los humedales, el chilalo, Ramón Castilla “el Libertador; el papa León XIV, el “Greco”, ángel de los ahogados; el ceviche, el vendedor de mercado, los chifles, etc.

PUEDES VER: Siete bellas candidatas van en busca de la corona de Miss Castilla 2025

OTRAS ACTIVIDADES

Con esta actividad denominada “Castilla se pinta con identidad”, se dieron inicio a las actividades programadas por la comuna castellana, que dirige Walter Guerrero y cuyo día central es el miércoles 13.

Hoy habrá campeonato “Copa Ambientalito Soccer” y el concurso del “Churre mamón”. Mañana siguen las actividades con el torneo de fútbol Inter Juvecos “Unidos por Castilla; la campaña cívica “Castilla es salud-Sisermun” y el festival “Huellitas Fest”, en su tercera edición llamada “En castilla cuidamos con amor”.