El periodista Bryan Paredes presenta Infancias, su primer libro de ficción, con 13 cuentos en los que explora el mundo de la infancia, experiencias que determinan nuestros derroteros en la vida.

Historias sin concesiones

Infancias está ambientada en los distritos de San Juan de Lurigancho (Lima) y La Esperanza (Trujillo, La Libertad). Los relatos se desarrollan en el colegio, el trabajo, la vida familiar e íntima.

El narrador Luis Fernando Cueto, ganador del Premio José Watanabe Varas 2022, destaca del conjunto que no son “cuentos amables”.

“Infancias nos muestra el mundo con una mirada distinta, desprejuiciada y sin concesiones. No son, por cierto, cuentos amables; no están hechos para el solaz o la nostalgia, sino para cuestionar y sacudir conciencias. De allí que quien se adentre en su lectura puede resultar conmovido o indignado, aceptar su responsabilidad o escandalizarse, pero no quedar indiferente”, comenta Cueto.

Sobre el autor

Bryan Paredes es periodista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha desarrollado la crónica policial y cultural en distintos medios. Reseña libros y escribe sobre series, películas y animes.

Sus cuentos han aparecido en las antologías Historias mínimas (2020) y Papel para aviones (2020).