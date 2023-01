Hace más de dos décadas, el hoy exitoso productor cinematográfico peruano Iván Orlic emigró hacia los Estados Unidos con la intención de estudiar ciencias, pero como él mismo confiesa: “la vida me llevó hacia otros caminos”. Este giro del destino lo hizo afincarse en Los Ángeles, ciudad en la que hace una década fundó su productora Seine Pictures, que le ha permitido codearse con grandes de la industria. El biopic “Pelé: El Nacimiento de Una Leyenda”, que narra la vida de la superestrella brasileña recientemente fallecida, es uno de sus más comentados trabajos,

“Nosotros buscábamos perpetuar su legado, teníamos la idea que se le debería hacer una película. Cuando nos contactamos con él, entre todos hubo una gran sinergia, además, invitamos a una productora americana muy importante, que fueron los responsables de producir la película favorita de Pelé, que fue “Una mente brillante” con Rusell Crowe”, cuenta Orlic.

¿Qué fue lo que convenció a Pelé para que diera el sí?

En parte tener como coproductores a Imagine Entertainment, que era garantía de calidad, por otro lado, en una entrevista interna que hicimos para proponer el proyecto, él nos dio la respuesta. Nunca le habían propuesto hacer una película sobre sus inicios, él mismo dijo que todos conocen a Pelé el futbolista, y esta película lo que buscaba, y lo que hemos logrado, es contar la historia de Pelé en su niñez, un poco la historia de su familia.

Ha quedado como un legado a raíz de su muerte, ¿no?

Efectivamente, pues en realidad es un privilegio y un honor ser parte de un legado tan importante, que es muchísimo más que cualquier película en la que la que haya aparecido, cualquier documental sobre él. Esperamos que esta película ayude a perpetuar ese legado en el que nosotros pusimos nuestro granito de arena.

¿Y cómo recibió Pelé la película?

La primera vez que le mostré la cinta fue en Nueva York, y él se conmovió hasta las lágrimas, y me atreví a preguntarle si me podía compartir qué es lo que lo conmovió. Pelé me dijo que ver esta película fue lo más cercano que había podido tener de volver a ver a su padre.

¿El cantante y actor Seu George encarnó a Don Dondinho?

Hizo realmente un trabajo muy bonito, muy profesional, muy bien hecho, es el regalo que con su ayuda le pudimos dar a Pelé. Para nosotros fue algo muy especial que nos diga que así fue, tocarle el corazón de una manera personal fue hermoso.

¿Luego del estreno de la película seguiste en contacto con Pelé?

Mantuvimos contacto con Pelé en primer lugar para promocionar la película, Pelé no solo nos acompañó a la premier mundial en Nueva York, sino también en la europea en Milán. Además nos hemos vuelto a ver en Nueva York, Los Angeles, en Brasil.

¿Y no te animas a dar el gran salto a la dirección?

No lo descarto, pero por ahora estoy muy enfocado en producir. Definitivamente me encanta el lado creativo, colaborar mucho tanto con los escritores, los directores y los editores de las películas.

¿Dejando por un momento Hollywood, no has previsto proyectos con el talento local?

Justo mi próxima proyecto va a ser una película peruana, no solo filmada aquí, sino será de un tema que nos apasiona a todos los peruanos, la cocina.

¿Es la película en la que estarán Christian Meier y Bárbara Mori?

Correcto, agregando que Christian Meier y Bárbara Mori no solo son parte del elenco sino también son productores ejecutivos y que nos contribuyeron mucho a la hora de escribir el guion, Ricardo de Montreuil no solo es el director sino también el guionista, se ha juntado un equipo maravilloso que no dudamos dará un buen resultado.

