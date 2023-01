César Galindo es el director de “Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo”, una película en quechua que ganó tres premios en el último Festival del Cine de Lima: Premio del Público a Mejor Película, Premio del Jurado del Ministerio de Cultura a Mejor Película Peruana y Premio de la Comunidad PUCP a Mejor Película “Hecho en el Perú”. “Lo más importante para mí, es mostrar en mi película a los personajes como seres humanos, no como personas folclóricas, exóticas o antropológicas. Mostrar que somos capaces de hacer cine con el 100 % en quechua, que no somos una cultura muerta, por el contrario, que está más viva que nunca”, nos comentó César Galindo.

Reseña

Es una película rodada en Maras, Pacahuaynacolca y Chequereq, en Cusco, con el trabajo de actores naturales. El largometraje narra el momento mágico en el que un niño de nombre Sitsu se encuentra con el cine, y cómo ese alegre descubrimiento lo termina transformando y lo vuelve un auténtico narrador y comunicador para su comunidad. Una propuesta que mezcla el drama y la comedia de forma notable. Esta película es protagonizada por el niño Víctor Acurio, quien interpreta a Sistu, y de Hermelinda Luján (mamá Simona), Melisa Álvarez (Lucicha), Alder Yauricasa (Florencio), Cosme Flores (Rolín), Bernando Rosado, que interpreta al proyeccionista y Juan Ubaldo Huamán, que encarna al compadre.

Hay mucho de él en la película, así como su infancia y los recuerdos de su abuela. “La crítica más valiosa para la película es la del público, porque es espontánea y me alegra muchísimo que el público se identifique en ella, porque todos en nuestro país tenemos algo de nuestra cultura ancestral, tan poderosa. Recuerdo que una señora luego de ver la película se me acercó y estaba empapada de lágrimas, y me dijo que lloró de inicio a fin. La película toca a los que somos andinos, pero ver que toca a la gente limeña, me conmueve”, remarcó.

César Galindo al lado del equipo de producción.

César Galindo, busca que esta cinta acerque más a los peruanos. “Nuestro país no es solo un idioma, somos varios idiomas y por ello he tratado de reivindicar nuestra cultura y que valoremos el quechua. Nuestros pueblos tienen derecho a existir, a promover la literatura y música en quechua”, señaló muy conmovido. Antes de dedicar su vida al cine, él estudió Arquitectura, hasta tiene un doctorado en Urbanismo en París. “No había presupuesto para financiar mis estudios si quería ser poeta o filósofo, y menos para ser director de cine. Era un sueño que lo hice realidad”, dijo.

Proyección

Willaq Pirqa, producida por Casablanca Cine y distribuida por V&R Films, está en la cartelera peruana y puede ser vista en Cineplanet Huancayo a las 9:40 p.m. “Cada espectador se identificará con los personajes, y estoy seguro que reirán y llorarán. Hay múltiples lecturas de este largometraje y, sobre todo, revaloremos el quechua y a su gente”, finalizó.





VIDEO RECOMENDADO: