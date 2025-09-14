Hasta el 12 de octubre, el Centro Cultural Peruano Japonés presenta el IX Salón de Arte Joven Nikkei, exposición colectiva que reúne a trece artistas de ascendencia japonesa en el Perú bajo el tema “Crisis, identidad y posmodernidad”.

En su novena edición, el Salón se ha consolidado como una plataforma para visibilizar a nuevas generaciones de creadores nikkei, quienes exploran desde distintos lenguajes artísticos los retos contemporáneos de las identidades en un mundo cambiante.

Los artistas participantes son: Andrea Claros Miyashiro, Kaori López Shimabukuro, Naomi Miranda Kusunoki, Rebeca Morimoto Hishikawa, Naomi Peñafiel Kaneshiro, Suemi Shimabuko Kuwae, Yuji Shimabukuro Onaga, Miyuki Tamashiro Uehara, Elisa Tokeshi Letts, Martín Tokeshi Letts, Majo Vargas Hoshi, Suemi Yabiku Soto y Takeshi Yumi Nakayama.

El curador Juan Peralta explicó que la propuesta busca interpelar “las tensiones identitarias que emergen en contextos actuales de inestabilidad” a través de prácticas contemporáneas que dialogan con el conceptualismo posmoderno.

La coordinación general está a cargo de Haroldo Higa, y las obras incluyen desde fotografía, diseño de modas e ilustración digital, hasta pintura, performance e instalación, configurando un mosaico de memorias, espiritualidad, mestizaje y cuestionamientos sociales como el racismo o el patriarcado.

Actividades complementarias

Conferencia de los artistas : jueves 18 de setiembre, 7:00 p. m. (Auditorio Jinnai).

: jueves 18 de setiembre, 7:00 p. m. (Auditorio Jinnai). Visitas guiadas : miércoles 24 de setiembre y miércoles 1 de octubre, 7:00 p. m.

: miércoles 24 de setiembre y miércoles 1 de octubre, 7:00 p. m. Presentación del catálogo: jueves 9 de octubre, 7:00 p. m. (Auditorio Jinnai).

Datos de la exposición