“Un escritor que no corre riesgos no es un escritor sino un escribano. Si no lo hace, se ha equivocado de oficio”, dijo Javier Cercas en la conferencia de su reciente novela “Independencia” (Tusquets, 2021).

Después de terminar “El monarca de las sombras”, el primer libro que quiso escribir y el contrapunto de “Soldados de Salamina”, al autor español le llegó la pregunta de qué haría a partir ahora. ¿Seguir transitando por el mismo camino o reinventarse?

Cercas concluyó que debía saltar hacia un campo distinto, explorar de otra manera con su escritura.

Así nació “Terra Alta”, su debut en la novela negra que recibió el Premio Planeta 2019.

Pero también significó la aparición de Melchor Marín, el policía que lo tiene deslumbrado y que es él, como dijo Flaubert sobre Madame Bovary.

“Melchor Marín soy yo: es mi parte oscura, mi parte maldita”, admitió.

También es su furia, la antípoda del Javier Cercas que da entrevistas y escribe artículos de la manera más razonable y civilizada posible.

historia. De esta manera, Melchor regresa para protagonizar la segunda entrega de la saga iniciada con “Terra Alta”.

En “Independencia”, el nuevo héroe de Cercas toma un caso difícil en Barcelona: la alcaldesa Virginia Oliver viene siendo chantajeada por unos delincuentes que le exigen 300 mil euros para no difundir un video sexual de ella.

El policía tiene que descubrir qué hay detrás de esa extorsión.

Para esto, se sumerge en las entrañas del poder de las élites y descubre el mecanismo del poder, la corrupción.

La novela, además, es una mirada sobre el proceso secesionista catalán, en España, y en especial de la crisis que ocasionó este movimiento en 2017.

“El tema de la novela no es lo que ha ocurrido en Cataluña, pero esto sí es el carburante. Surge de esa furia, de esa crisis. Los novelistas somos como animales carroñeros que nos alimentamos de lo malo, de lo peor. En un mundo feliz no habría novelas”, comentó.

FUTURO

“Independencia” fue escrita hace más de un año y está ambientada en 2025.

Aunque no habló de su optimismo de que la pandemia se acabe antes de esa fecha, Javier Cercas sí manifestó que del coronavirus ya no se hablará más en ese futuro próximo y que solo formará parte de la lista de enfermedades que arrasaron el mundo.

“En la vida cotidiana, al menos en Barcelona, Europa, no se hablará del coronavirus porque sé cómo funciona la historia. La historia de la humanidad es una historia de pandemias. La última gran pandemia fue la Gripe Española que mató como mínimo a 50 millones de personas, mucho más que la Primera Guerra Mundial. Y no ha dejado rastro en la literatura. En el año 2025, nadie hablará del coronavirus”, declaró.

Sin embargo, el autor español espera que se siga hablando de la literatura pero de otra forma.

“Sueño con que la literatura vuelva a ser popular, relevante y que diga cosas importantes a la gente, como el “Quijote”, Shakespeare, “Los Miserables”. Lo mejor que le puede suceder a la literatura es dejar de vivir en las catacumbas”, puntualizó.

Para Cercas, la literatura es un lugar para explorar el mal, las bestias que llevan adentro las personas y también una forma de presenciar otras experiencias que en la vida real no se podrían dar.

“Quien está leyendo no está apartado de la vida, sino que está viviendo más”, dijo el escritor sobre el milagro de la literatura.

