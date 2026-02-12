El psicólogo y actor Javier Echevarría estrenará el 19 de febrero el espectáculo “En busca del amor” en el Teatro Julieta, en una temporada que se extenderá hasta el 22 de marzo.

La propuesta plantea una pregunta central: ¿cómo aumentar nuestra propia capacidad de amar? El montaje propone cambiar la mirada habitual —centrada en encontrar a alguien que nos ame— para enfocarse en el desarrollo personal necesario para establecer vínculos saludables.

Formato intermodal y participación del público

El espectáculo combina testimonio directo, actuación y narración de cuentos populares en un formato intermodal.

Según explicó Echevarría, la obra busca invitar a la introspección y visibilizar los procesos que facilitan o limitan la conexión con los demás. La puesta en escena incluye una escenografía compuesta por un tul de 50 metros que cubre el escenario, creando un espacio simbólico para el recorrido narrativo.

“En tiempos donde las respuestas parecen buscarse fuera de uno mismo, el espectáculo trata sobre buscar nuestra propia capacidad de amar”, señaló el autor.

Desarrollo humano como eje central

Con tres décadas de trayectoria profesional, Echevarría enfoca esta propuesta en el desarrollo humano y la responsabilidad personal en la construcción de relaciones.

La obra está dirigida a todo tipo de público, tanto personas en pareja como quienes no lo están, interesadas en profundizar en su manera de vincularse.