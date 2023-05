Doscientos cincuenta millones de libros vendidos en todo el mundo han colocado a Jeff Kinney, escritor y dibujante estadounidense, creador de la exitosa saga “El diario de Greg”, como uno de los nombres más importantes en el género de la literatura juvenil. La historia de Greg Heffley, un preadolescente que comienza la educación secundaria, tiene hasta el momento 17 entregas, y su vigencia, reafirma en su autor la tendencia de que en tiempos de redes y plataformas digitales los libros tradicionales no son una cosa del pasado.

“El éxito de la saga representa para mí el placer de los niños por leer los libros y que lleguen hasta la última página. Ese es el tipo de experiencia y placer que me genera la importancia de la lectura en estos tiempos”, dice Kinney a Correo.

Mucha gente piensa que ese placer de la lectura tradicional en los niños y jóvenes es algo del pasado.

Sí, es verdad, la tendencia muestra que es cada vez vez más difícil que los niños comiencen a leer, una de las razones por las cuales creo que los niños leen mis libros, es porque tienen bastante aspecto visual. Si el libro fuera solo texto y todo gris, entonces los niños no leerían tanto, creo que ellos necesitan ese espacio en medio, donde no sea todo texto ni todo imágenes, sino que los ayude a comenzar a leer más.

Qué importante fue enfrentar un proyecto como El diario de Greg, sin esas expectativas de generar un éxito de ventas y solo dejar que todo fluya...

Yo, más que un escritor, soy un caricaturista, es más por muchos años yo quise que mis caricaturas estén en los periódicos, quería que salgan al mundo, eso es lo que primero pensaba, más que leyeran mis historias. Entonces, yo creo que todo se resume en eso, no hubo algo premeditado en mí, lo que vino después con el libro para mí fue una gran sorpresa.

¿Hubo muchos no, antes del boom de El diario de Greg, en una industria editorial con tanta competencia?

Siempre quise que que el primer producto que estaba exponiendo al público sea lo suficientemente bueno, y yo trabajé por ocho, nueve años en ese libro. No fue algo improvisado, porque justamente no quería llegar a que me rechacen, por eso me tomó tanto tiempo el primer libro, que es un poco extraño, peculiar, pero siempre supe que se tomaría de una buena manera.

¿Cómo has logrado manejar todo este boom que generó esta saga sin ser absorbido por un sistema que a veces convierten en estrellas de Hollywood a los escritores.

Bueno, generalmente lo que me ayuda es que cada año escribo un libro nuevo y siempre siento dudas, siento que de repente no puedo hacerlo. Siempre empiezo a escribir en un lugar bastante sencillo, en mi auto, eso me da una sensación de humildad, pero luego conozco a lectores de todo el mundo y es como un ciclo que va cambiando. Generalmente yo busco llegar a ser un tipo normal, porque yo sé que esto va a llegar a acabar en algún momento, entonces lo que no quiero es caerme de pronto estando muy arriba.

¿Te genera ansiedad cada vez que tiene que escribir un nuevo libro?

Si, en realidad, cada año todo lo que son las ventas de libros baja un poco, es el ciclo de vida normal de lo que estamos aquí en lo que son edición y escritura de libros.Ya me acostumbré, ya no me da tanta ansiedad, pero tampoco quiero como que ser avaro o codicioso de decir que voy a continuar, pero sí me gustaría.

¿Tiene un final esta saga? ¿Va a seguir por muchos años? ¿Cómo ves el futuro?

Yo pensaba que sí, que en algún un momento esto iba a terminar, pero después de la pandemia por el Covid 19, siento que ahora los niños necesitan confiar en algo y tener un soporte, sobre todo tener como una manta de seguridad que los cubra. Entonces, yo creo que cuando hablamos del Pato Donald, por ejemplo, no pensamos en su creador sino simplemente en el personaje, es por eso que creo que es importante seguir con Greg y que un niño reciba un libro en Navidad que los motive con sus aventuras. Por eso, para mí es importante continuar.