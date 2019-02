Jenny Zúñiga: "Heraud se estaba formado para ser el gran poeta"

Síguenos en Facebook

Una promesa la llevó a seguir las huellas del poeta Javier Heraud, ponerse en sus zapatos a casi 56 años de su muerte. Buscar nuevas voces sobre su historia y encontrar respuestas a preguntas no resueltas terminaron por motivar a la periodista Jenny Zúñiga Mourao a emprender su propio reto. “Le hice una promesa a mi padre cuando era estudiante de la universidad. Mi papá era un exempleado del Ejército al que le gustaba mucho leer y guardaba toda la historia de Javier Heraud. Él me perseguía y me decía: “Tienes que averiguar más sobre su muerte”. Cuando mi papá fallece, mientras ordenaba su escritorio, abro una caja que tenía mi nombre escrito y lo primero que encuentro es un archivo de Heraud, mezclado con un montón de diplomas míos y otras cosas más que yo le había dado a guardar y que serán materia de otro libro. Me quedé impresionada y comienzo a revisar todo el material, y había indicaciones como “pregunta esto, pregunta lo otro”. Nunca le había prestado atención a todos esos papeles porque yo era reportera y estaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, además que quién iba a escribir sobre la guerrilla en época del terrorismo, y eso me alejaba también.

Finalmente asumiste el reto...

Busqué la forma de iniciar el trabajo. Comencé a leer al respecto. Fui a bibliotecas, al mercado negro (por indicación de mi padre), para comprar libros de Heraud. También leí el libro de su hermana sobre Javier y veo que hay un tema familiar, de levantar la imagen del hermano, y también el pacto familiar que era explicar que era un poeta y no un guerrillero.

¿Hasta dónde te llevó esta búsqueda para poder escribir En los zapatos de Javier Heraud?

Además de conversar con su hermana Cecilia, viajé a Madre de Dios, me quedé mucho tiempo por allí conociendo personajes relacionados con el poeta durante su estancia en esa ciudad; también buscando fotos, material inédito. Hice un viaje de tres horas a una población en la que me dijeron que iba a encontrar fotos y no había nada. Me daban datos de personas que me podían ayudar, y estos a veces eran ciertos y en otras oportunidades no significaban nada. He pasado penurias, pero al final recogí una buena historia con otro punto de vista.

Con todo lo investigado y recopilado, habrás sacado un perfil psicológico y emocional de Heraud...

En principio, era un apasionado de la literatura, un poeta que destacó desde sus primeros trabajos y tenía un gran futuro. Se juntó con muchos poetas importantes de las universidades y todos contribuyeron a que sea cada día mejor en eso. Era tan bueno que su papá le consiguió trabajos en algunos colegios como profesor. Según versión de su hermana, como no tenían dinero, le pide desesperadamente a su papá postular a una beca a Europa para asistir a una convención de juventudes. Su papá no quería, pero finalmente acepta. Le da la emancipación (por ser menor de edad). Javier viaja a París y allí le hablan de Cuba. A su regreso de Europa, le comunica a su padre que en ese país están dando becas. La Revolución Cubana estaba en plena efervescencia.

Y viaja a Cuba finalmente, donde su vida da un vuelco...

He encontrado la posverdad de las becas para estudiantes a Cuba, en el inicio de los 60. Muchos jóvenes, como Javier, realizaron muchos esfuerzos para salir del país, ilusionados para estudiar en el extranjero. No importaba el lugar. Lo principal era salir y convertirse en profesionales, lo cual no resultó para todos. Detrás de todo estaba Fidel Castro, reconocido por sus últimas victorias de esa época. Todos los jóvenes querían conocerlo y, por qué no, saborear de alguna forma sus logros y tal vez seguirlo. Por esta poderosa razón es que preferimos ponernos en los zapatos de Javier Heraud para comprenderlo y conocer por qué tomó una decisión que cambió su vida.

Uno de los puntos que más has desarrollado es su muerte en Madre de Dios...

Hay una versión oficial y otra que planteamos y que deberán descubrirla al leer el libro. Encontré en mi estadía en Madre de Dios varios elementos que me permitieron desarrollar varias hipótesis.

Al terminar de escribir el libro, ¿qué opinión tienes de Javier Heraud?

Considero que fue un joven que tuvo sueños como todos, un idealista de esas épocas. ¿De qué se le puede juzgar? De nada. Su propio apasionamiento obligó a que su padre lo emancipara. “Si yo no lo hubiera hecho, mi hijo no hubiera muerto”, decía. Heraud conocía el Perú profundo, se estaba formando para ser el gran poeta y, por qué no, quizá podría haber llegado a ser presidente de la República.

Datos sobre Javier Heraud

- Nació el 19 de enero de 1942, en Miraflores, Lima.

- En 1960, publica Heraud su primer poemario, titulado 'El Río'.

Perfil de Jenny Zúñiga

Periodista y escritora. Su primer libro fue 'Yo conocí al monstruo por dentro', que narra su experiencia como jefa de prensa de la campaña presidencial de Alejandro Toledo.