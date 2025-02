Desde el pasado 28 de junio, fecha en la que el capitán de navío (r), Jesús Menacho Piérola, junto a su compañero de promoción Gonzalo Isasi Kamiche, decidieron crear Fundamar (Fundación Náutica Marítima del Perú), se abrió un nuevo panorama en la vida de ambos exoficiales. Sus esfuerzos por llevar educación a la comunidad marítima de la sociedad civil se convirtió en el norte que marca sus nuevos pasos. Menacho, en conversación con Correo, cuenta cuáles son los objetivos de la fundación que ya está logrando importantes avances.

¿Cuáles son los principales objetivos de Fundamar?

La Fundación Marítima del Perú nace por una iniciativa, por la falencia, digamos, que hay en la sociedad peruana de la falta de alguna organización no gubernamental que promueva el tema de la educación en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, y también para los temas marítimos, portuarios y pesqueros. Con un compañero de promoción, retirados ambos de la Armada, unimos nuestros conocimientos, él tiene experiencia en el ámbito legal, porque estudió Derecho también, y yo he sido de la especialidad de guardacostas, y he estado más de 25 años en la administración marítima. Fue así que creamos Fundamar, una organización de derecho privado sin fines de lucro.

Se dice que, en general, no tenemos una identidad y conciencia marítima.

Creo que al ser un país tan diverso, un país que tiene una extensa costa, una zona altoandina, una selva, entonces la mayoría de nuestra gente no tiene en su imaginario, en su cosmovisión del mundo, no tiene al mar. Se ve al mar como un tema lúdico, de playa, como un tema de extracción nada más, de recursos pesqueros, pero el mar es mucho más, el mar es transporte, es energía.

Y desarrolló también...

Por supuesto, no solamente transporte de mercancía, el mar es transporte de personas también, el mar es náutica, deportes de vela, tabla, el mar es un mundo subacuático también, y del que tenemos una gran riqueza en el Perú. La idea es que a través de la fundación y con gente más preparada, porque nuestro objetivo es la educación, logremos con el tiempo que el tema de la conciencia marítima mejore en el Perú y sea parte de la identidad de los peruanos.

Firma MOU con la Universidad Marítima Mundial.

Fundamar apunta a la educación, a la preparación de jóvenes profesionales de la comunidad marítima. Nuestra labor con la fundación es conseguir becas para que los profesionales puedan estudiar no solamente en centros de formación del Perú, sino también estamos apuntando al extranjero. Hoy, la virtualidad nos permite que se pueda seguir cursos de muy alto nivel, de forma asincrónica y de manera virtual en grandes centros de formación del extranjero, Queremos que nuestros profesionales peruanos tengan certificaciones del extranjero, para que después, puedan volcar sus conocimientos en nuestro país.

¿Ya tienen planteado todo un sistema para que se logre conseguir sus objetivos? Lo que nosotros queremos es consolidar un sistema de acuerdos de entendimiento con otros centros en el extranjero, para que ellos inicialmente nos den becas y después, por ejemplo, con la Universidad Marítima Mundial. un año lo pagan ellos completo, y otro año lo tenemos que pagar nosotros. Basados en estos ejemplos, que la sociedad y la comunidad marítima verá, hemos empezado a tocar puertas a las diferentes compañías, las fundaciones son susceptibles de donaciones, entonces eso es lo que hemos pensado hacer. Estoy seguro, de que esas empresas con la responsabilidad social que tienen y sobre todo dedicándose al ámbito marítimo, van a entender su misión.

Aunque estás en el retiro, me imagino que nunca dejarás de ser marino.

No, el amor que le tenemos a la Marina de Guerra del Perú, que nos ha formado, en valores institucionales, académicamente, de forma militar, y también en altos estándares éticos, eso deja huella. Uno nunca deja de ser marino, y es por eso también que los integrantes fundadores de la Fundación Náutica Marítima del Perú, somos dos compañeros de la misma promoción, que estamos ya retirados, y que estamos en ese trabajo de tratar de fomentar el tema marítimo.