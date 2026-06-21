Lo pop y lo íntimo se entrelazan en Jugo de fresa en la bañera, primer poemario del escritor peruano José Cemí. La publicación reúne catorce textos escritos en verso y prosa poética que exploran distintas formas de adicción y la urgencia del desapego.

Las referencias culturales presentes en el libro abarcan desde la música de Björk y Steve Lacy hasta la obra de Clarice Lispector y elementos de la cultura popular como un comercial de Coca-Cola. Estas alusiones funcionan como símbolos que acompañan a voces marcadas por dependencias emocionales, el alcohol o la necesidad de tener la razón.

Una obra entre la poesía y el microrrelato

El libro no se limita a un único género literario. Algunos textos se acercan al microrrelato y otros presentan una estructura poética breve con una alta carga simbólica. Todos comparten un tono ágil e irónico que deja entrever la fragilidad humana detrás de una aparente lucidez.

Jugo de fresa en la bañera constituye la primera entrega de una trilogía. Los siguientes títulos, La gente en 1999 y Ramón y Kurt, serán publicados durante los próximos dos años por la misma editorial.

Trayectoria de José Cemí

José Cemí (Lima, 1983) estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa estudios de maestría en Escritura Creativa. En 2021 publicó Érase dos veces, libro de cuentos ilustrados editado por Pesopluma, que fue nominado al Premio Luces en la categoría de literatura juvenil e infantil.

Presentación del libro en Ciudad Librera

La presentación de Jugo de fresa en la bañera se realizará el miércoles 24 de junio, a las 7:00 p.m., en Ciudad Librera, ubicada en la calle Plaza Bolívar 161, en el distrito de Pueblo Libre.

La actividad contará con la participación del escritor Miguel Ángel Vallejo Sameshima y del crítico literario y publicista Francisco Suárez Pilares, quienes comentarán la obra.

Datos clave

Libro: Jugo de fresa en la bañera .

. Autor: José Cemí.

Contenido: 14 poemas en verso y prosa poética.

Temas: adicciones y desapego.

Fecha de presentación: 24 de junio.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Ciudad Librera, calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre.

Invitados: Miguel Ángel Vallejo Sameshima y Francisco Suárez Pilares.

La obra es la primera de una trilogía.