José Mariño, periodista de intachable trayectoria, está convencido de que su libro “La cronología sangrienta y oculta, Año Nuevo del terror. Tomo 1″, escrito en colaboración con Giuseppe Olivari y Gustavo Rojas, es una obra de lectura imprescindble para no dejar en el olvido una época funesta en la historia de nuestro país, la del terrorismo.

“Mi interés en el tema se inicia, cuando era director de “Buenos días Perú” y el Movadef estaba haciendo sus movidas para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que voy a decir puede sonar pedante, pero es la verdad, la frase, la etiqueta, ‘Terrorismo, nunca más’, fue creada por mí y había un segmento dentro del noticiero con ese nombre”, dice Mariño.

Y en ese segmento se recordaban los actos terroristas que ya muchos habían olvidado.Empezamos a desempolvar los casetes de tres cuartos que estaban en el archivo y muchos de ellos hasta con hongos y había que recuperarlos. La idea era presentar los reportajes con los periodistas de la época, los hechos tal cual habían acontecido en ese entonces.

Así como tú, el equipo que trabajaba rescatando el material estaba comprometido en recuperar la verdadera historia.

Y también les indignaba lo que estaba sucediendo, muchos pasaban por agua tibia el terrorismo llamándolo lucha interna, que justicieros sociales, etc., etc. Los muchachos que trabajaron recuperando el material estaban convencidos que lo que hacían era muy importante. Emitimos 18 entregas, hasta el día que me fui de Panamericana.

Ese esfuerzo fue el inicio para que muchos años después nos entregues “La cronologí sangrienta...”

Exacto, lo que quise es recuperar la memoria de lo que pasó. Yo no estoy inventando absolutamente nada y he tenido mucho cuidado en eso para que no me digan que estoy haciendo precisamente lo que hacen los marxistas, los comunistas. Nos tomó poco más de dos años, contrastando fuentes diversas, archivos periodísticos de la época y el testimonio de los afectados directamente por los terroristas. El libro es digerible, con el equipo que lo trabajamos lo estamos haciendo por amor a la patria, por amor a nuestro pais.

¿Es el primer tomo de 12?

Así es, van a ser doce entregas, doce tomos, porque yo quería hacer solamente uno, pero todo el material nos ocupaba más de dos mil páginas y eso nadie lo iba a leer, ni los interesados porque iba a ser muy denso. Decididimos sacarlo por entregas. Ya tenemos escrito hasta el tomo 3, los otros los estamos procesando.

Tu libro debería estar en los colegios para que sea de lectura obligatoria.

Pienso que sí, porque la cosa es también hacer docencia, yo he sido catedrático durante 12 años, y el contacto con los muchachos es muy enriquecedor, pero el financiamiento es un tema brutal. Para publicar el libro y hacer todo el trabajo de edición no había cómo financiarlo, hemos conseguido cómo hacerlo con mucho esfuerzo, sacando recursos de donde no hay, y no hay en realidad quién te auspicie, y ese es un tema tedioso y a veces desalentador.

¿Los jóvenes que no han vivido la época del terrorismo realmente están conscientes de lo qué fue?

Yo creo que no lo toman en su real dimensión, mucho depende del trabajo en casa. Yo a mis hijos desde muy chicos les he hablado claro de dos cosas, de sexo y del tema del terrorismo. Y algunos me decían, oye pero qué crudo que eres con tus hijos, si son imágenes terribles, pero es que la realidad fue terrible, lo que pasamos fue terrible y había que contarla tal cual. Y empecé en el 2016 y durante un año ya había avanzado la cronología bastante y entonces me propuse todos los días publicar, “Terrorismo nunca más”.

Tu trabajo está definitivaente alejado de todo aspecto comercial.

Nosotros no lo estamos viendo como un negocio, es verdad que estamos vendiendo los libros, pero no para nuestro bolsillo, sino para poder editar el segundo número, el tercero y así consecutivamente. Nadie nos está pagando por esto. Es una iniciativa mía a la que se unió Gustavo y luego Giuseppe. Lo importantes es contar una historia que muchos quieren que no se recuerde.