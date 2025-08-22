Karina Vega Ugaz, artista plástica cataquense, vislumbra a todos con sus pinturas dedicadas a “Las Capullanas”. A sus 50 años de edad, se siente orgullosa de hacerlo para resaltar a la mujer de antaño: Las Capullanas, quienes para ella son una expresión de mujer valiente y corajudas.

Con una vida vinculada al arte por años, se encuentra rodeada de cuadros, escultura, bocetos en su casa, donde vive al lado de sus hijos Kamil y Sebastián. Ella se siente cataquense de corazón, pues nació en Piura, pero reside desde hace muchos años en la Heroica Villa.

ADMIRACIÓN

La reconocida artista explicó que “ siempre he admirado a la mujer Capullana , a la mujer de campo, emprendedora, corajuda. En mis viajes veo a las mujeres, incluso las maltratadas, humilladas y son a ellas a quienes retrato o esculpo, mis colores favoritos, a los cuales más apela son los tierra, arena “.

Ahora utiliza el color rojo, al descubrir la majestad y el valor de este color que le da un mejor efecto a sus obras, un buen resultado por su fuerza y firmeza. Karina rodeada de la belleza de los colores plasmados en un lienzo, deja divagar su creatividad, añorando los atardeceres marinos.